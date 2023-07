Ex-maire accusé d'écoute électronique sur un greffier: la facture de cellulaire a grimpé jusqu'à 700$ par mois

Mettre illégalement son greffier sur écoute aurait fait exploser les coûts du forfait cellulaire du maire déchu de Sorel-Tracy jusqu’à 700$ par mois, a appris Le Journal.

Selon un affidavit rendu public hier, Serge Péloquin aurait eu besoin, à partir d'un certain moment, d’un forfait doté d’une «très grande mémoire», et même d'un deuxième cellulaire, durant la période où il aurait mis le greffier René Chevalier sur écoute, entre novembre 2020 et avril 2022.

Un fonctionnaire de l'hôtel de ville où il siégeait avait d'ailleurs remarqué que son forfait revenait à 700$ par mois, y lit-on.

Il aurait entre autres contrôlé la caméra à distance et cumulé des enregistrements, est-il précisé.

Le politicien de 64 ans a par la suite été démis de ses fonctions. Des accusations criminelles d’écoute électronique et d’abus de confiance ont depuis été déposées contre lui, rapportait hier Le Journal.

C’est M. Chevalier qui avait dévoilé aux élus avoir trouvé une caméra cachée de type webcam d'une valeur d'environ 40$ sur une bibliothèque de son bureau en avril 2022, relate le document de cour.

Le maire Péloquin aurait notamment été trahi par le signal wifi provenant de son propre bureau, y lit-on.

En réponse, il avait suspendu le greffier. Mais la Commission municipale du Québec s’en est ensuite mêlée et il n’a fallu que peu de temps pour que M. Péloquin soit déclaré «inhabile» à exercer ses fonctions, pour un an.

S’en est suivie une enquête de la Sûreté du Québec (SQ) et de l’UPAC, de filatures à l’endroit du suspect, de perquisitions à l’hôtel de ville, ainsi qu’à son domicile.

Les autorités souhaitaient y saisir des ordinateurs portables, des cellulaires et un outil de stockage de données.

Rencontré sur une base volontaire par la SQ, Péloquin se serait rapidement incriminé, disant avoir agi «de bonne foi».

«Oui, j’ai posé un bidule», aurait-il lancé aux enquêteurs, selon l’affidavit.

Il a aussi dit ne pas savoir que ce qu’il faisait était criminel, peut-on aussi lire dans le document.

Selon son témoignage, l’ex-maire voulait plutôt prouver le manque de loyauté du greffier envers la Ville, qu’il «placotait, le méprisait et coulait de l’information».

Il aurait par ailleurs avoué avoir déjà fait écouter deux enregistrements à certains cadres de la Ville, en leur alléguant qu’il avait capté ces conversations de manière fortuite avec son cellulaire, à travers un mur... ce qui ne serait pas le cas.

Pour sa part, M. Chevalier présume que s’il a été espionné, c’est parce que son gendre est en compétition avec le fils du maire pour l’obtention de contrats de la Ville dans le domaine de la sonorisation, apprend-on dans le document public.

«Il croit également possible que le maire ait pu vouloir écouter les gens qui passent dans son bureau. Il rencontre des citoyens, les directeurs de service et les cadres. En contexte électoral, il rencontrait aussi les candidats et leur agent», lit-on.

L’ancien premier citoyen de la Ville doit comparaître au palais de justice de Sorel-Tracy le 28 août prochain.

Les deux accusations auxquelles il fait face sont passibles d’un maximum de 5 ans d’emprisonnement chacune.