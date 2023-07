Tour de force en bourse: le Dow Jones pourrait accomplir cette prouesse pour la première fois depuis 1897

Le Dow Jones est en voie jeudi de réaliser sa meilleure progression depuis 126 ans.

Si le Dow Jones clôture en hausse jeudi, il s'agira de sa plus longue série de gains consécutifs depuis mai 1897, rapporte CNN Business.

Jeudi marquerait en effet la 14e journée de gains consécutifs pour le Dow Jones.

Cette remarquable montée survient qui plus est dans un contexte économique particulier, alors que la Réserve fédérale multiplie depuis mars 2022 les augmentations de ses taux directeurs.

Des données sur l’inflation ont toutefois rassuré les investisseurs cette semaine, les encourageant à penser que la récession pourrait être évitée.

Le Dow Jones pourrait par ailleurs marquer l’histoire en enregistrant la plus longue série de gains quotidiens s’il maintient sa tendance pour une 15e journée vendredi.

Des niveaux historiques

Une autre date importante a été fracassée mercredi; en enregistrant sa 13e journée de hausse consécutive, le Dow Jones marquait sa meilleure série de gains depuis 1987.

CNN Business rapporte que le Dow Jones a connu une hausse de 7% cette année, avec une augmentation de 0,2% jeudi.

Encore du chemin à faire

La Réserve fédérale a relevé mercredi ses taux d'intérêt à leur plus haut niveau depuis 22 ans.

Dans la mesure toutefois où les marchés avaient prévu cette hausse, elle ne les a pas inquiétés, a analysé jeudi en entrevue à TVA Nouvelles Fabien Major, planificateur financier et conseiller en gestion de patrimoine pour l’Équipe Major.

Il s’agit toutefois d’un pari risqué de la part des marchés, signale Rhys Williams, stratège en chef chez Spouting Rock Asset Management.

«Nous pensons que le marché sous-estime la détermination de la Fed à maintenir les taux à un niveau plus élevé pendant plus longtemps. La Fed se préoccupe davantage de l'inflation que de la récession», a-t-il expliqué.

Plusieurs investisseurs prévoient actuellement que six baisses de taux auront lieu en 2024, indique l'outil FedWatch du CME.

«Nous pensons que le marché est un peu trop optimiste et s'attend à des réductions importantes du taux directeur en 2024, compte tenu de la rigidité générale de l'inflation et des signes d'accélération de certains secteurs de l'économie, dont l'immobilier», a mentionné à CNN Business le gestionnaire de portefeuille et responsable des titres à revenu fixe chez Madison Investments.