L’apiculture en forêt : 50 ruches pour une ferme de la Côte-Nord

Élever des abeilles loin des contrées fleuries comporte ses défis. À Port-Cartier, des apiculteurs installés au milieu de forêts de conifères sont parmi les rares à s’aventurer dans la production de miel sur la Côte-Nord.

Geneviève Desrochers et son conjoint ont fondé la Ferme Ragnarüches et possèdent 50 ruches dans une région où la forêt boréale est dominante et où les champs de fleurs ne caractérisent pas le paysage. Qu’à cela ne tienne.

«Ici, on est dans un de nos ruchers à Port-Cartier. On a choisi cet emplacement-là parce qu’il est à côté d’une grande emprise d’Hydro-Québec», a expliqué Geneviève Desrochers. «Nos abeilles ont beaucoup de ressources à aller chercher là-bas. C‘est un des seuls endroits sur la Côte-Nord où on coupe les arbres et cela favorise les fleurs.»

Des variétés de fleurs sauvages qui se retrouvent en abondance sur la Côte-Nord caractérisent le miel produit à la ferme Ragnarüches.

«Il y a par exemple l’épilobe à feuille étroite. Ce n’est pas exclusif à la Côte-Nord, mais il y en a beaucoup [dans la région]. Elle produit quand même beaucoup de nectar. On la goûte souvent dans notre miel. Les fleurs boréales, il y en a tout plein et à chaque année, le miel goûte différent», a indiqué Mme Desrochers.

La taille des ruchers doit demeurer modeste dans de telles conditions.

«Il faut faire de petits ruchers. On a environ 9 endroits entre Sept-Îles et Pointe-aux-Anglais où on a des ruches. La forêt boréale, c’est beaucoup des épinettes, sapin, mélèze. Ça ne fait pas grand miel, ça», a-t-elle précisé.

Les apiculteurs de la Côte-Nord se comptent sur les doigts d’une main. La Ferme Ragnarüches croît lentement, mais sûrement depuis quelques années.

Un point de vente sera ouvert samedi. Bientôt commencera la production d’un vin de bleuet et d’ici deux ans de l’hydromel.