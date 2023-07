Laurentides : un octogénaire possiblement confus et désorienté est porté disparu

La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide du public pour retrouver un homme de 82 ans qui manque à l’appel à Kiamika, dans les Laurentides.

Gilles Campeau a été vu pour la dernière fois le 27 juillet aux alentours de 10h sur le chemin de la Lièvre. Selon les informations de la police, ce dernier se déplacerait à bord d’une Honda Civic 2015 de couleur grise et immatriculée G79 PXQ.

«Il pourrait être confus et désorienté», a précisé la SQ en soulignant que ses proches sont inquiets pour sa santé et sa sécurité.

Il mesure 1,68 m (5 pi 6 po) et pèse 64 kg (142 lb). Il a les cheveux gris et les yeux bruns. On peut reconnaitre Gilles Campeau par ses mains puisqu’il lui manque un doigt sur la main gauche et deux sur la droite.

Au moment de sa disparition, l’octogénaire portait un chandail rouge, un short rouge et noir, des souliers noirs à velcro, une casquette grise avec l’inscription «Lano pneu» ainsi que des lunettes de vue rectangulaires de couleur grise.

Quiconque aurait de l’information permettant de localiser Gilles Campeau est priée de communiquer avec les autorités via le 911 ou la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264.