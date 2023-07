Nue, elle sort de son véhicule et ouvre le feu sur un pont à l’heure de pointe

Une femme de la Californie est sortie de sa voiture, complètement nue, sur l'un des ponts les plus fréquentés du pays et a ouvert le feu mardi, selon le New York Post.

La scène bizarre s'est déroulée aux heures de pointe sur le pont San Francisco-Oakland Bay, selon la California Highway Patrol.

Un conducteur a appelé le 911 pour avertir qu'un autre conducteur l’avait menacé avec une arme à feu sur la travée I-80, qui traverse la baie de San Francisco, vers 16h40.

La femme s'est alors arrêtée au milieu de sa voie, est sortie de sa voiture avec un couteau et a commencé à crier après les autres conducteurs, selon les officiers.

La femme est ensuite remontée dans sa voiture et a continué son chemin jusqu'à Oakland, mais s'est de nouveau arrêtée à un poste de péage et est sortie de la voiture, cette fois avec une arme à feu et sans vêtements, rapporte le Post.

La femme nue sans nom s'est alors retournée et a commencé à tirer au hasard sur des voitures occupées qui se trouvaient derrière elle, a indiqué la police.

Aperçue sur des séquences vidéo marchant le long de l’autoroute et tirant son arme en l'air, les agents de la paix ont été en mesure de retrouver la dame et de la convaincre de laisser tomber son arme. Ils l’ont ensuite arrêtée sans qu’elle ne fasse de victimes, a indiqué la police.

Elle a été placée en centre pour personnes atteintes de troubles de santé mentale et sera accusée lors de sa libération sous condition, ont rapporté les policiers d’Oakland.