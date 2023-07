Olivier Pichette deviendra le plus jeune pilote de l’histoire à courir au Grand Prix de Trois-Rivières

Olivier Pichette marquera l’histoire du Grand Prix de Trois-Rivières en devenant le plus jeune pilote, toutes catégories confondues, à participer à cette classique annuelle la semaine prochaine.

À 15 ans et 2 mois, il surpassera la marque de Michael De Quesada qui, en 2015, avait roulé en Mauricie alors âgé de 15 ans et 7 mois. L’Américain s’était d’ailleurs imposé dans la Série Porsche GT3 Challenge.

Pichette, lui, est engagé dans la Série des Légendes Modifiées, de petits bolides (animés par des moteurs de moto) qui ont été ajoutés à la programmation du GP3R il y a quelques années.

«Il s’agira de mes trois premières courses à vie dans ce type de voiture, a-t-il précisé en entrevue téléphonique au Journal. J’ai réalisé quelques tests récemment et je vais m’entraîner au circuit de Sanair mardi prochain avant de me rendre à Trois-Rivières.»

Un espoir passionné

Pichette, qui rêve d’une carrière en course automobile, a débuté son parcours en karting comme la plupart des pilotes de son âge. Depuis quelques années, il fait partie de l’écurie TAG Motorsport dont le rôle est de développer de jeunes talents.

«Mon beau père, Bruno Goyette [figure connue dans le monde du sport automobile au Québec], m’a amené dans un centre de karting en 2019 et j’ai attrapé la piqûre», d’expliquer le résident de Terrebonne.

«J’ai hâte de vivre cette première expérience qui sera sans doute enrichissante pour la suite de ma carrière. Moi je veux éventuellement courir en stock-car et obtenir un jour un volant à temps plein dans la série NASCAR Pinty’s.»

Avec l’aide de précieux partenaires, dont le concessionnaire GM Paillé de Berthierville, il s’est vu confier le bolide habituellement piloté par Jessy Lambert, l’un des ténors de la Série des Légendes Modifiées.

Lambert, habitué à rouler sur des pistes ovales, a choisi de faire l’impasse sur le GP3R dont les trois épreuves sont hors championnat.

Pichette doit aussi sa présence à l’organisme Les Amis du Grand Prix [de Trois-Rivières] qui lui a remis l’une de ses trois bourses annuelles d’un montant de 5000$.

Photo courtoisie Alexandre Tagliani

Une occasion unique

«Comme tous les jeunes pilotes de son âge, Olivier a encore beaucoup à apprendre, mais il a certes un bon coup de volant. Il est un passionné et il en mange... de la course automobile », d’indiquer le vétéran Alex Tagliani qui l’a pris sous son aile dans l’Académie TAG Motorsports.

«Mais, je tiens à rappeler à tous ces jeunes de ne pas brûler les étapes et qu’il ne faut surtout pas sacrifier l’éducation.»

Pour la première fois, Pichette va rouler à l’occasion de l’un des événements de sports motorisés les plus importants au Canada.

«Olivier doit réaliser qu’il a une chance en or de courir au Grand Prix de Trois-Rivières, de renchérir Tagliani. Ce n’est pas rien et plusieurs de ses pairs vont l’envier. Tous les pilotes, même les plus vieux, veulent y participer. Moi, quand j’étais en Série IndyCar, je tenais à disputer le GP3R malgré mon horaire chargé. Et j’y serai encore cette année en Série NASCAR Pinty’s.

«C’est une belle récompense autant pour lui que pour notre organisation. Nous en sommes très fiers.»

Tagliani sera l’un des pilotes favoris dans l’épreuve-reine dimanche prochain, une course qu’il a remportée à trois reprises (2017, 2018 et 2021).

Olivier Pichette, le neveu de l’animateur et acteur Charles Lafortune, a été très présent, tout autant que son beau-père, Bruno Goyette, et sa mère Mélanie, dans l’excellent documentaire À toute allure diffusé sur les ondes du Canal Z.

Le jeune pilote compte aussi quelques présences en stock-car dans la classe locale Sportsman NASCAR présentée au circuit ICAR de Mirabel. En quatre départs l’an dernier, il a rallié l’arrivée aux 13e, 9e, 7e et 5e rangs respectivement.