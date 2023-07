Parité au sein de QS: c’est aux gens de Jean-Talon de choisir, croit Christine Gilbert

À quelques semaines d’une partielle dans Jean-Talon, la candidate de Québec solidaire (QS) Christine Gilbert juge que ce sera aux électeurs de choisir s’ils veulent un homme ou une femme pour les représenter, alors qu’un débat se tient actuellement sur la parité.

«Ça revient aux membres de Jean-Talon [de décider]», a-t-elle laissé tomber après avoir été interrogée sur le sujet à QUB radio, jeudi.

Refusant de s’engager plus sur la question, elle n’a pas indiqué si elle aurait préféré que l’autre candidat solidaire, Olivier Bolduc, retire sa candidature en raison de la parité.

«Actuellement, selon les statuts, il est dans son droit de se présenter», a-t-elle mentionné.

Le débat a émergé il y a quelques jours, alors que certains membres de QS se demandent si imposer une candidature féminine n’aiderait pas à avancer vers la parité dans le caucus solidaire. Il compte actuellement quatre femmes et huit hommes.

«Collectivement, les membres ont décidé au conseil national de février qu’il faudrait le plus rapidement possible atteindre la parité au sein du caucus à l’aile parlementaire», a rappelé Mme Bertrand.

«Ça montre encore une fois que Québec solidaire est un parti qui est très démocratique. On a des débats puis c’est sain», a-t-elle avancé.

Le choix se fera le 6 août prochain entre les candidats solidaires pour savoir qui pourra tenter de prendre la place de la députée caquiste Joëlle Boutin, qui avait annoncé sa démission le 19 juillet dernier.

Écoutez l’entrevue d’Alexandre Dubé avec Christine Gilbert, candidate à l’investiture de Québec solidaire dans Jean-Talon, via QUB radio:

Pas une nouvelle venue

Christine Gilbert n’en sera pas à sa première course électorale. Elle s’était déjà présentée lors des dernières élections provinciales pour se faire élire dans Lotbinière-Frontenac, sa circonscription de résidence.

Elle avait cependant fini à la troisième place avec 9,3% des votes, contre 32,2% pour le candidat conservateur Christian Gauthier et 43,7% pour la députée caquiste Isabelle Lecours.

Cette fois-ci, elle tente sa chance dans le comté où elle travaille depuis une dizaine d’années en tant que professeure de comptabilité à l’Université Laval.

«J’ai un fort sentiment d’appartenance [à Jean-Talon]», a-t-elle soutenu.

Pour elle, l’environnement, mais aussi la crise du logement et les enjeux de places en garderie constituent des questions prioritaires dans la circonscription.