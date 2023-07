Bien plus de crimes ont été commis au Québec en 2022 par rapport à l’année précédente avec un indice de taux de criminalité qui a connu un bond de 9 % dans la province, selon des données de Statistique Canada.

Au total, ce sont 305 082 crimes qui ont été enregistrés par la police pour l’année 2022 dans la Belle Province.

L’indice de gravité de la criminalité (IGC) a quant à lui progressé de 6 % au Québec, soit un peu plus que la moyenne nationale qui a connu une hausse de 4 % entre 2021 et 2022.

Toutes les régions métropolitaines de recensement (RMR) de la province ont fait face à un bond de la criminalité lors de la dernière année.

Ainsi, les RMR de Montréal et de Québec ont toutes deux noté une augmentation de 12 % du taux de criminalité.

Il s’agit d’une hausse bien moins importante qu’à Gatineau, où le taux a progressé de 20 % d’une année à l’autre. La plus faible augmentation a été observée à Sherbrooke (+4 %).

Plus de violence au Canada

D’après l’agence fédérale, l’IGC avec violence a atteint «son plus haut niveau depuis 2007» au Canada.

«Les augmentations consécutives de l'IGC global pourraient témoigner d'un retour à la tendance à la hausse de la criminalité qui avait été observée avant le début de la pandémie», a avancé Statistique Canada.

La police a déclaré 874 homicides en 2022 au pays, soit 78 de plus que l’année d’avant. Cette hausse est notamment dû au plus grand nombre d’homicides enregistrés au Québec, avec 20 meurtres de plus qu’en 2021.

En général, les vols qualifiés (+15 %), les affaires d’extorsion (+39 %), les homicides (8 %) et les agressions sexuelles de niveau 1 (+3 %) sont responsables de ce bond des crimes violents.

Les crimes sans violence ont pour leur part augmenté de 4 % d’une année à l’autre, mais restent inférieurs au taux observé en 2019.