Un record Guinness pourrait être battu à Montréal: ferez-vous partie des 441 Madonna qui se rassembleront au Village?

Le record Guinness du plus grand nombre de personnes costumées en Madonna pourrait être pulvérisé à Montréal le 19 août prochain. Pour y parvenir, il faudra rassembler cette journée-là au moins 441 material girls!

La légende qui aura 65 ans le 16 août prochain devait se produire à Montréal les 19 et 20 août, mais comme on le sait, elle a été hospitalisée pour une grave infection bactérienne en juin dernier, si bien qu’elle a reporté sa tournée mondiale Celebration Tour. Les Montréalais devront patienter jusqu’en 2024 pour la voir sous les projecteurs.

Pour le record Guinness à briser, c’est dans le Village que ses admirateurs sont conviés à se mettre dans la peau de la Madonna de leur choix le 19 août, de 15h à 21h30, sur la rue Sainte-Catherine Est, entre les rues Alexandre-DeSève et Champlain.

Ce ne sont pas les looks qui manquent pour incarner sa version de Madonna préférée, elle qui s’est constamment métamorphosée au cours des quatre dernières décennies.

PHOTO COURTOISIE

«En 2014, 440 personnes habillées en Madonna se sont rassemblées pour obtenir un record Guinness à New York. Montréal peut facilement battre ce record en plus de donner une occasion aux milliers d’admirateurs qui espéraient voir leur idole cet été de vivre l’expérience d’une tout autre façon. La légende de la pop a toujours été une icône pour les communautés 2SLGBTQ+ et une fervente défenseuse des droits des minorités. C’est donc tout naturel de faire cet événement dans le Village. L’invitation est donc lancée: venez fêter, déguisé·e·s en votre Madonna préférée!» a dit la directrice générale de la Société de développement commercial (SDC) du Village, Gabrielle Rondy, dans un communiqué.

Les participants pourront conserver un souvenir de cet événement grâce à une station de cabine photographique. Un mur géant composé des albums de Madonna pourra aussi servir de décor pour des photos.

Soulignons que Jimmy Moore, qui a souvent personnifié Madonna depuis un quart de siècle, montera sur scène sur le coup de 18h, entouré de danseurs, pour faire vibrer la rue Sainte-Catherine Est.