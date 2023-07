Santé: Plus d’un million de demandes reçues au guichet d’accès de première ligne

Plus d’un million de demandes ont été effectuées au guichet d’accès de première ligne (GAP) depuis sa mise en place par le ministère de la Santé en mai 2022.

• À lire aussi: Idées suicidaires: toujours plus de demandes d’aide à Montréal

Ce service a été mis en place afin de désengorger les urgences et pour permettre aux personnes qui n’ont pas de médecin de famille d’avoir rapidement accès à un médecin.

À la polyclinique Centre de l’île à Laval, 16 000 patients ont été vus cette année.

«Ça représente un ajout de pouvoir venir au sein de notre GMF et d’avoir un rendez-vous, même s’ils sont sur la liste d’attente on va les voir parce qu’ils vont être inscrits à notre GMF», indique le médecin de famille Dr Horatiu Oltean.

La clinique accueillera même 500 patients qui résident dans les Laurentides d’ici novembre.

«Heureusement, avec tout le beau travail qu’on a fait, on a déchargé la région de Laval et on pourrait répondre et aider d’autres régions avoisinantes», explique le médecin de famille Dr Hanna Nicolas.

Ce service permet toutefois seulement de voir un médecin à court terme, ce que déplorent certains patients.

«À chaque fois le médecin me dit qu’on ne fera pas de suivi donc on me réfère à un spécialiste qui fait les examens, mais il n’y a pas de suivi donc on tourne un peu en rond», affirme la patiente Linda Lemieux.

Les professionnels de la santé estiment de leur côté que ce service répond à plusieurs besoins.

«Ça ne répond pas tout à fait à tous leurs besoins, mais on répond aux besoins les plus courants ou plus importants pour eux.»

Quelque 675 000 personnes sont en attente dans le but d’avoir un médecin de famille au Québec.

Voyez les explications dans la vidéo ci-dessus