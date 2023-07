Tendance Tiktok «dangereuse»: des influenceurs encouragent leurs abonnés à boire un produit ménager «naturel»

Des influenceurs de bien-être autoproclamé encourageraient leurs abonnés à ajouter du Borax, une substance nettoyante dite «naturelle», dans leurs boissons quotidiennes sous prétexte de bénéfices de santé, ont grandement décrié des experts.

«C'est encore un autre faux "remède" [...] Les thérapies alternatives sont souvent présentées comme étant "naturelles" et donc supposées non toxiques. Mais bien que le borax soit d'origine naturelle, ce n'est pas une garantie de sécurité», a martelé Nathan Kilah, professeur de chimie à l'Université de Tasmanie, selon The Mirror jeudi.

Des vidéos circulant sur la plateforme TikTok ont fait fortement réagir les utilisateurs, qui ont été nombreux à dénoncer les supposés bienfaits du Borax, que certains influenceurs auraient vendu comme un produit miracle à ajouter – à coups de pincées – à sa consommation d’eau quotidienne.

Selon leurs dires, les sels de borax, qui sont formés à partir des éléments chimiques du bore, du sodium, de l'oxygène et de l'hydrogène, aideraient à réduire l’inflammation, l’arthrite et certaines maladies auto-immunes, a rapporté le média britannique.

Mais cette tendance «potentiellement dangereuse» a rapidement été dénoncée par le chimiste, ainsi que d’autres experts en santé sur la plateforme, qui a précisé qu’«aucune preuve» ne permettrait d’appuyer de potentiels bénéfices pour la santé».

«Pour l’amour de vos reins, juste parce que c’est naturel ça ne veut pas dire que c’est bon pour vous», aurait notamment commenté un médecin, en qualifiant ces dires de «tendance la plus stupide qu’il n’a jamais», selon The Mirror.

Considéré impropre à la consommation, le borax serait utilisé dans divers produits nettoyants ainsi que dans des solutions pour verres de contact, ou encore dans des produits contre la peste, selon le média britannique.