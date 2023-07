Un campement d'itinérants prend de l'ampleur à Granby

Le campement d'itinérants qui s'est formé dans le parc Fisher à Granby prend de l'ampleur, si bien que l'organisme communautaire situé juste à côté a dû leur couper les vivres pour éviter que la situation ne devienne incontrôlable.

«Ça a commencé avec deux tentes, ensuite quatre, six et maintenant il y en a partout le long de la rivière», raconte le directeur général de SOS Dépannage Moisson Granby, Patrick St-Denis.

Sur place, les campeurs avaient accès à l'eau potable et l'électricité à même le bâtiment de l'organisme, même au wifi.

«Nous ça ne nous dérangerait pas, ces gens-là sont dans la misère et si ça pouvait les aider tant mieux. Mais il est arrivé quelques incidents regrettables dernièrement qui ont fait en sorte qu'on a décidé de couper tout ça pour éviter que ça s'amplifie», affirme M. St-Denis.

Il a rapporté que des campeurs ont invectivé des clients, volé du matériel et allumé des feux de camp illégaux : «On ne demande pas à ce que ces personnes-là soient déplacées, la plupart sont très sympathiques et recherchent la quiétude. Mais on demande à ce que la Ville de Granby fasse respecter les règlements municipaux et évince les quelques individus problématiques.»

Marcel Massé a établi son campement dans le parc Fisher il y a environ un mois.

Lui aussi en a assez des faiseurs de trouble : «Je me suis fait voler ma nourriture, je suis déjà arrivé et ma tente avait été déplacée. Et il y a de la bagarre ici, je vais m'en aller parce que je ne suis plus capable. J'ai assez hâte de me trouver un logement, mais avec les 714 $ que je reçois par mois, je ne suis pas capable.»

En entrevue à TVA Nouvelles, la mairesse de Granby a indiqué qu'il n'y aura aucune tolérance envers ceux qui dérogent aux règlements : «Il y a une surveillance policière sur place, en plus de nos intervenants sociaux qui tentent de sensibiliser les personnes afin qu'elles se dirigent vers le site désigné pour les personnes en situation d'itinérance sur la rue Cowie. Pour nous, la sécurité de toute la population est une priorité.»