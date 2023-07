Un manque de transparence entourant les travaux du Stade olympique?

La nécessité de remplacer l’anneau technique du Stade olympique a été dévoilée lors d’une annonce surprise, estime le directeur des politiques chez Héritage Montréal, Dinu Bumbaru.

Celui-ci est d’avis que ces nouveaux travaux ont été inclus dans une annonce plus vaste, bien qu’il s’agit d’un contrat qui s’annonce très coûteux.

«C’est une surprise assez totale. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se produire, mais ça serait bon d’avoir un peu de transparence et de comprendre d’où ça vient», a-t-il déclaré en entrevue à TVA Nouvelles.

M. Bumbaru s’interroge sur la nécessité de remplacer l’anneau technique, surtout devant l’absence de détails quant à la problématique dévoilée cette semaine.

«Est-ce que le remplacement est la seule solution? On ne sait pas. Peut-être que ça a été évalué, mais pour l’instant, on n’a pas les moyens et l’information qui nous permettent de comprendre», clame le directeur des politiques d’Héritage Montréal.

Chose certaine, de tels travaux représentent un défi complexe en raison de la structure exceptionnelle que constitue le Stade olympique.

En plus de l’aspect nébuleux de ces travaux, Dinu Bumbaru reproche au gouvernement un manque de vision quant à l’avenir du stade

«On n’a pas une idée très claire s’il y a un plan sur 50 ans», mentionne-t-il.

