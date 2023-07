Une juge n’a d’yeux que pour son cellulaire pendant un procès

Une juge de l'Oklahoma a été filmée en train d'utiliser son téléphone cellulaire en plein procès pour le meurtre d'un enfant de 2 ans assassiné par le conjoint de sa mère.

La juge du district 23 de l'Oklahoma, Traci Soderstrom, a été accusée d'avoir fait défiler ses réseaux sociaux, envoyé des SMS et même recherché un GIF lors d'un procès le mois dernier, selon The New York Post.

Une vidéo de surveillance surveillance de la salle d'audience, obtenue par The Oklahoman, a fait surface révélant les activités peu judiciaires de la juge lors du procès.

Tout au long de la vidéo, Soderstrom tient son téléphone sous le banc du juge, envoyant des SMS ou faisant défiler Facebook, prenant de temps en temps des notes pendant que son téléphone reste allumé sur ses genoux.

À un moment donné, Judith Danker, la femme qui témoigne contre son petit-ami dans la mort de son fils, prend un mouchoir pour essuyer ses larmes et se moucher. La juge jette alors un coup d’œil vers la femme, mais ses yeux reviennent rapidement se poser pour son téléphone pour répondre à un texto.

Soderstrom avait pourtant ordonné au jury d'éteindre leurs appareils électroniques afin qu'ils puissent se concentrer sur les preuves partagées lors de la procédure judiciaire du 12 juin.

Le Conseil de l'Oklahoma sur les plaintes judiciaires a ouvert une enquête sur les actions de Soderstrom après que le conseil a reçu la vidéo de surveillance.