À l’âge de 71 ans, il pratique et enseigne le karaté

Couché au sol après une prise de Karaté, André Pronovost se relève toujours. Âgé de 71 ans, il pratique et enseigne ce sport depuis plus de 53 ans, et a récemment atteint son 8e Dan au niveau canadien.

Sa maîtrise des arts martiaux impressionne. Il ne lui manque que deux Dan pour être au sommet.

«J’ai fait un examen pour faire mon 8e Dan. Ils étaient quatre instructeurs 9e Dan. Un de Colombie-Britannique, un de Toronto, un du Nouveau-Brunswick et un du Québec. J'ai eu à présenter des choses devant eux», a expliqué le sensei de karaté André Pronovost.

Il s'entraîne pour garder la forme physique, mais il apprécie surtout les bienfaits sur son mental. «Tous les problèmes cartésiens que je voyais gros, quand je finis de m'entraîner, je les regarde et le les vois petits de même», a expliqué M. Pronovost.

Ses compétences sont reconnues internationalement. C’est un arbitre reconnu à travers le monde puisqu’il se promène un peu partout autour du globe. Sa prochaine aventure aura lieu en septembre à Jakarta où il participera à une compétition mondiale.

M. Pronovost est au dojo 6 fois par semaine, et ce, bénévolement.

«C'est un sport qui ne te rapporte pas d’argent, c'est la passion qui te mène. J'ai de l'argent pour payer mon dojo, mais je n'ai pas d'argent pour aller au mondial. Pour aller au mondial, j'ai économisé, vous ne pouvez pas savoir comment», a-t-il partagé.

Le sensei enseigne quelques techniques avec patience, mais surtout avec passion. Il entraîne des karatékas de 4 à 79 ans. Et lui-même, il est la preuve qu'il n'y a pas d'âge pour pratiquer ces arts martiaux japonais.