À VOIR | Cette tendance virale de maquillage sert à intimider les hommes pour les «rejeter»

Déterminées à dissuader les hommes de leur faire des avances importunes dans les bars et les boîtes de nuit, des femmes de la génération Z adoptent la tendance virale #UnapproachableMakeup.

Elles se maquillent ainsi de sorte à avoir une apparence de femme fatale, féroce.

«Cela fonctionne comme un charme», a assuré au Post Megi Hebeja.

Photo tirée de TikTok | unapproachablemakeup

Selon cette influenceuse de 22 ans, qui habite à Philadelphie, le maquillage est à toute épreuve et «ne prend que 10 minutes».

Elle utilise des ombres à paupières sombres, des bronzants teintés et des teintes de lèvres audacieuses pour effrayer les aspirants indésirables.

Cette technique a été popularisée pour la première fois par Hila Baksay, chanteuse pop et créatrice de tendances beauté basée à Los Angeles.

Photo tirée de TikTok | unapproachablemakeup

Le hashtag de Baksay a depuis inspiré d'autres créatrices de contenus.

«Les hommes sont intimidés par les femmes au maquillage plus foncé», explique Megi.

Selon elle, la différence est frappante lorsqu’elle n’arbore pas son maquillage intimidant.

Les hommes la harcèlent avec des répliques éculées comme «Laisse-moi t'offrir un verre», ou «Je t'emmène chez moi ce soir».

«Mais quand je porte mon maquillage inaccessible, ils ne viennent pas vers moi parce que le look [induit] la peur d'être rejeté - et c'est le cas», a-t-elle dit en expliquant qu’elle est en couple depuis trois ans.

L’une des vidéos TikTok de Megi accumule près de deux millions de vues.

«Il n'y a rien que j'aime plus que d'énerver les hommes et rien ne les énerve plus que lorsque vous êtes si belle qu'ils ont trop peur de vous approcher», dit-elle en riant.

«Je trouve très amusant que les hommes se fassent rejeter dans les bars et qu'ils commencent à se poser des questions sur leur propre énergie masculine», ajoute-t-elle.