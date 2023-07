Amateurs de chats: voyez l’un des plus grands chat du monde

Aussi grand qu’une enfant de 4 ans, un chat de la Russie, proclamé par sa propriétaire comme «le plus grand chat du monde», s’est attiré l’admiration sur les réseaux sociaux en raison de son impressionnante taille.

«Oh mon dieu, je pensais que c’était un chien!», a réagi un internaute sous l'une des vidéos du chat Kefir, publiée cette semaine, selon ce qu’a rapporté The Mirror jeudi.

Ce Main coon au poil blanc, qui se démarque surtout par son grand torse et ses longues jambes, provient de la Russie, où sa propriétaire, Yulia Minina, partage quelques bouts de leur vie commune sur les réseaux sociaux.

Une vidéo publiée cette semaine sur Instagram a notamment fait réagir tandis qu’on peut voir le félin debout sur ses pattes, atteignant la hauteur d’une poignée de porte.

Une autre vidéo le montre plutôt aux côtés de la fillette de quatre ans de Yulia Minina, alors que le chat fait pratiquement la même taille qu’elle, selon ce qu’a rapporté le New York Post.

Mais malgré son apparence qui peut sembler menaçante, sa propriétaire assure que Kefir «est aussi très intelligent et se comporte toujours calmement».

Bien qu’il n’existe aucune preuve que Kefir détiendrait le record du plus grand chat de la planète, son poids serait déjà plus lourd que la normale. En 2022, il pesait déjà 28 lb alors qu’il n’avait que deux ans, selon le New York Post. Pour un Maine coon, le poids normal est de 18 lb pour un mâle.

«Les Maine coons grandissent jusqu'à 3 ou 4 ans. Selon moi, il devrait devenir encore plus grand», avait déclaré Yulia Minina en 2022 au média britannique South West News Service.