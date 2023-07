«Ça va changer la façon de voir les transports au Québec»: le REM, c'est parti!

Après au moins trois reports, les premiers passagers monteront enfin à bord du Réseau express métropolitain (REM), dont l'inauguration officielle a lieu aujourd'hui au terminus Brossard.

« Ça va changer la façon de voir les transports au Québec», a déclaré le premier ministre du Québec, François Legault, invitant les gens à venir essayer le train léger automatisé en fin de semaine.

Il s'est dit vraiment fier que le projet ait pu être réalisé «dans un temps record», sept après l'annonce par l'ex-président-directeur général de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ-Infra), Michael Sabia.

Joël Lemay / Agence QMI

La mairesse de Montréal Valérie Plante, s'est montrée enthousiaste par rapport à un «grand projet», qui viendra bonifier l'offre de transport collectif dans la grande région de Montréal.

« Le REM a tout pour séduire, c'est un moyen de transport rapide, agréable et durable», a déclaré l'élue de Projet Montréal.

Première traversée officielle

« Quelle belle journée! On est enfin ici!», a pour sa part lancé le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui prenait part à la cérémonie avec le nouveau ministre des Transports, Pablo Rodriguez.

Il faudra compter 18 minutes pour parcourir 16,6 km entre la Gare centrale et le terminus Brossard sur ce premier tronçon qui compte cinq stations, dont trois sur la Rive-Sud.

Les 100 premiers passagers, gagnants d'un concours organisé par CDPQ-Infra, pourront monter à bord cet après-midi. Samedi et dimanche, les gens pourront tester gratuitement le réseau pour faciliter la transition vers ce nouveau mode de transport.

Joël Lemay / Agence QMI

Reports

Lorsque le REM a été annoncé en 2016, l'ouverture était prévue fin 2020 et les coûts estimés à 5,5 milliards de dollars.

La première pelletée de terre a finalement eu lieu en 2018, avec une ouverture de l’antenne de la Rive-Sud prévue pour la fin 2021.

Ce printemps, on a finalement annoncé que le train serait mis en service le 31 juillet.

Joël Lemay / Agence QMI

Le total des coûts n'est toutefois pas encore connu. Au dernières nouvelles, le budget était estimé à un peu moins de 7 milliards de dollars, mais il pourrait être dépassé de 30%, selon La Presse.

Le segment entre Brossard et la Gare Centrale est la première étape du projet. Le segment vers Deux-Montagnes devrait être inauguré en 2024, tandis que celui vers l’aéroport Montréal-Trudeau est prévu pour 2027.

Une fois complété, le REM s'étendra sur 67 km.