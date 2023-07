Cartel de la viande: des milliards engrangés sur le dos des contribuables?

Une demande d’action collective déposée cette semaine vise certaines chaînes d’alimentation telles Loblaws et Métro en leur reprochant d’avoir fixé illégalement le prix de la viande.

La requête a été déposée auprès de la Cour supérieure du Québec par Me Joey Zukran, avocat spécialisé en recours collectifs.

La demande accuse essentiellement les épiciers d’avoir fait des milliards de dollars en violant de façon délibérée la loi sur la fixation des prix.

«Il y a quelques années, Loblaws est venu admettre sa culpabilité et a obtenu l’immunité du Bureau de la concurrence en ce qui concerne un cartel de fixation de prix de pain», explique en entrevue à TVA Nouvelles M. Zukran.

Plus récemment, Canada Bread a été condamné à payer une amende de 50 millions $ pour avoir conspiré pour augmenter le prix du pain et escroquer les Canadiens sur une denrée alimentaire de base, rapportait en juin le Globe and Mail.

M. Zukran évoque justement un article du Globe and Mail où la reproduction d’un courriel envoyé par le président de Maple Leaf Foods, Michael McCain, permettait de voir ce dernier faire «explicitement référence aux augmentations du prix du pain, donc du cartel du pain», et écrire «textuellement: "C’est une stratégie acceptable dans leur [notre] catégorie de viande aussi"», détaille l’avocat.

«Nous soutenons, et notre client allègue surtout, que c’est une preuve, ou une démonstration, qu’il y a eu un même stratagème de cartel de viande», conclut-il.

Toujours selon M. Zukran, en copie carbone (CC) du courriel se trouvaient également des «représentants de Walmart, de Maple Leaf et de Canada Bread, donc tous les indices nous mènent à croire et à avancer des allégations de fixation de prix tant dans le dossier du pain, tant dans le dossier de la viande, notamment le porc, le bœuf, le poulet», indique M. Zukran.

Les profits engrangés par ce cartel restent à démontrer, mais selon M. Zukran, il ne fait aucun doute qu’il s’agit de marges substantielles.

«Ils soutiennent qu’ils ne font pas beaucoup de marge de profit, mais c’est des compagnies qui sont cotées à la bourse pour, ensemble, des centaines de milliards de dollars, donc si effectivement ce stratagème a été importé pour la viande, de la même façon que pour le pain, on parle facilement de plusieurs milliards de dollars sur des années, bien sûr partout au Canada, pas seulement au Québec», explique l’avocat.

La poursuite devra déterminer l’ampleur des ententes supposées sur les viandes, ainsi que les produits qui ont été concernés.