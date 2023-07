«C'est très bruyant»: le problème du bruit du REM reste à régler à Griffintown

L’inauguration du REM entre Brossard et la Gare Centrale ne se traduit pas nécessairement en enthousiasme, notamment à Griffintown, où des résidents se plaignent du bruit.

Le quartier qui compte plusieurs tours résidentielles accueillera une station du Réseau express métropolitain (REM) qu’en 2024, mais c’est le vacarme causé par les trains qui suscitent l’indignation de certains Montréalais.

Facebook

La CDPQ Infra reconnait que le bruit du REM est trop élevé, a expliqué le PDG de la Caisse de dépôt et placement du Québec en entrevue avec Richard Latendresse.

«Sur le bruit, je veux vraiment rassurer les gens, on les a entendus. Pour nous, c’est encore une priorité. On a déjà des mesures qu’on est en train de mettre en place», souligne Charles Émond, qui promet une série de mesures dans les prochaines semaines.

TVA Nouvelles

L'arrivée de ce nouveau mode de transport vient avec son lot de préoccupations.

«Je peux entendre le train [...] c’est bruyant, mais si tu fermes les fenêtres, tu t’habitues», confie une dame.

«Personnellement, j’habite juste ici à côté, pis je l’entends pas le REM», a fait savoir un homme.

«Je n’aime pas ça. C’est très bruyant, surtout le matin, lorsque tu te prépares à aller au travail ou quand tu te réveilles. C’est très bruyant!», évoque pour sa part un Montréalais.

TVA Nouvelles

La sécurité, un enjeu

Le premier tronçon de 16 km et les cinq stations seront activement surveillés par des agents de sécurité.

Le chef du SPVM, Fady Dagher, veut éviter à tout prix une situation similaire à Vancouver, où la criminalité a augmenté depuis la pandémie.

«C’est des nouveaux défis, on va voir comment on va s’organiser. On est en très bonne collaboration avec la sécurité qui est présente au sein du REM», dit-il.

*Voyez les explications de Kevin Crane-Desmarais dans l’extrait ci-dessus*