Claude Dubois nous donne des nouvelles sur sa santé

Claude Dubois était de passage à Laval le 18 juillet, en compagnie de sa gérante, Nathalie Charest, et de ses enfants, Matisse et Mélody, âgés de 12 et 15 ans, afin de prendre part à la soirée VIP organisée dans le cadre de l’ouverture officielle de la nouvelle activité Boing! Boing! d’illumi.

Sur place, l’interprète du Blues du businessman nous a confié passer un bel été. Près de quatre ans après la fin de ses traitements de chimiothérapie, qui ont suivi son diagnostic de cancer de la moelle osseuse reçu en 2016, l’artiste de 76 ans se porte aujourd’hui beaucoup mieux. «La santé est bonne! Je prends la vie un jour à la fois. Cet été, je passe mes vacances à la maison. J’ai aussi plusieurs dates de spectacles qui s’en viennent.» Le chanteur souligne toutefois ne pas travailler activement à l’écriture de nouvelles chansons. «J’ai sorti en 2021 mon coffret intitulé Dubois Solide, qui comprend 51 de mes chansons. C’est bien assez comme ça! Je n’ai pas d’autres albums en vue», lance-t-il en terminant.

