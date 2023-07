Dave Hilton père est décédé

L’ancien boxeur David Hilton père, dont les cinq fils ont aussi pratiqué ce sport et qui a mené une existence trouble, est décédé à l’âge de 82 ans.

Le chroniqueur Réjean Tremblay, du Journal de Montréal, a rapporté la nouvelle vendredi.

Hilton, natif d’Edmundston, au Nouveau-Brunswick, s’est d’abord fait connaître à partir des années 1950, durant sa propre carrière dans le ring. Il a livré 81 combats entre 1958 et 1976, remportant au passage quelques championnats dans la division des poids plumes et des super mi-moyens.

C’est surtout comme entraîneur et gérant de la carrière de ses fils qu’il est surtout reconnu. Le père Hilton aura légué de mauvaises habitudes d’alcoolisme et de comportement aux «Fighting Hiltons», qui ont été impliqués dans plusieurs crimes, dont des vols et des agressions.

Photo d'archives/Le Journal de Montreal

Ses techniques d’entraînement et de persuasion envers ses fils ont été largement décriées. Davey Hilton fils et Matthew Hilton sont tous les deux devenus champions du monde, tandis qu’Alex et Jimmy ont connu des carrières nationales. Le cinquième fils, Stewart, est quant à lui décédé dans un accident de la route à l’âge de 17 ans seulement, entraînant dans la mort sa copine enceinte.

«[Il était] un professeur strict. Tu le fais ou tu ne le fais pas. Il y a des moments où il nous donnait des leçons de boxe et nous ne faisions pas quelque chose de la façon dont il nous avait enseigné et il disait : «Enlève tes gants et va t’habiller». Mon père insistait sur le dévouement», a raconté Matthew dans une entrevue avec le magazine Sports Illustrated, en 1997.

Photo d'archives/Le Journal de Montreal

«Il était une personne adorable, mentionnait le restaurateur de Montréal Tim Clahane dans ce même article. Sobre, il ne disait rien de mal à personne. Vous ne pouviez pas le convaincre de se battre seulement avec des mots. Il était très timide, quand il buvait, il s’exprimait davantage. Si quelqu’un l’ignorait ou lui parlait mal, ça l’affectait.»

Dave fils a été considéré comme le plus talentueux, mais aussi le plus tordu de ce quintuplé. Le boxeur a passé une partie de sa vie en prison après avoir été reconnu coupable d’agression sexuelle envers ses propres filles, qui étaient d’âge mineur à l’époque, en mars 2001.