Des bâtons dans les roues dans la pratique d’activités physiques et de plein air

Le vélo de montagne, la course en sentier et la randonnée pédestre, le vélo d’hiver «fatbike» et la raquette sont toutes des activités extérieures qui font partie de notre ADN. On ne le répétera jamais assez : la pratique d’activités physiques est bonne pour la tête et le corps.

En 2014, un collectif du milieu met en place bénévolement l’organisme à but non lucratif Empire 47 (E47), qui administre depuis un centre de plein air écotouristique. Dès son ouverture, l’organisme a vu l’intérêt croître pour la pratique d’activités extérieures, tant en été qu’en hiver. La pandémie a accéléré cette croissance et pour y faire face, E47 a redoublé d’efforts, s’est entouré de partenaires, a proposé et mis en place des solutions et continue d’être proactif. Près de 10 ans après son ouverture, E47 est un attrait touristique important pour la MRC de La Jacques-Cartier et pour la région de Québec. La variété du réseau fait d’Empire 47 une destination de choix pour à peu près tous les types de cyclistes de montagne. Familles, débutants à experts, amateurs de cross-country, d’enduro ou de style libre y trouvent leur compte tant notre offre est diversifiée.

Alors que la belle saison bat son plein, que les pistes de vélo et les sentiers de course et de randonnée sont foulés par petits et grands sportifs, E47 est troublé par la poursuite intentée par la ville de Lac-Delage. Ouvrons les canaux de communication, prenons place autour de la même table afin de trouver des solutions pérennes et surtout, un terrain d’entente.

La ville de Lac-Delage est reconnue comme étant un petit coin de paradis en nature pour sa communauté qui la compose, et dont font partie intégrante E47 depuis bientôt 10 ans et le Manoir du Lac Delage depuis 60 ans. Ensemble, ils participent également à la création d’un avenir pour ses actuels et futurs résidents tout en prenant part au développement de l’attractivité du plein air axée sur les saines habitudes de vie et le respect de l’environnement. Agissons conjointement pour maintenir ce point de rencontre en nature selon une approche touristique durable et responsable.

Le conseil d’administration d’Empire 47

Photo courtoisie

Steve Maguire, président

Denis Lapierre

Carl Auclair

Catherine Roy

Gilles Morneau

Gabriel Marceau

Julien Marceau

Francis Vigne