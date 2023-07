EN VIDÉO | Un bris d'aqueduc majeur force l'évacuation de plusieurs résidents

Un bris d’aqueduc majeur dure depuis plusieurs heures maintenant sur la rue Bélanger et la 17e avenue dans l’arrondissement Saint-Michel à Montréal.

Le bris est survenu vers 4h30 vendredi matin et les valves n’ont toujours pas été coupées, ce qui force une quantité importante d’eau dans la rue.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) affirme qu’il y a un quadrilatère qui est fermée entre la 15e et 20e avenue et entre la rue Bélanger et la rue Jean-Talon parce qu’il y a cette fuite.

Pour leur part, le service d’incendie de Montréal (SIM) explique qu’il y a plusieurs résidents qui sont touchés par cette fuite d’eau.

Le SIM affirme que des évacuations sont présentement en cours, puisque plusieurs bâtiments sont inondés.

Intervention pour inondation majeure – intersection Bélanger & 17e Avenue - Merci d’éviter le secteur. pic.twitter.com/RqBRwNoK3o — Sécurité incendieMTL (@MTL_SIM) July 28, 2023

La cause du bris de l’aqueduc reste à déterminer.

Les résidents du voisinage ont affirmé à notre journaliste Marie-Lise Mormina qu’il y a présentement des coupures d’électricité dans le secteur.

«Je suis le concierge d’un immeuble, et un voisin est venu cogner à ma porte pour me dire que l’eau montait», dit un résident du secteur. «Je suis sorti dehors et j’ai vu la canalisation qui avait explosée et il n’y avait pas grand-chose à faire sauf évacuer.»

Plus de détails suivront...