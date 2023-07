Fiesta Latina: une grande fête en hommage aux travailleurs étrangers samedi soir à Québec

Les échanges entre les travailleurs étrangers et les Québécois seront à l’honneur samedi soir à l’Agora du Port de Québec à l’occasion de la grande Fiesta Latina. L’événement festif vise à faciliter la rencontre entre les différentes cultures ainsi qu’à rendre hommage aux travailleurs agricoles qui ont choisi le Québec.

En plus d’être synonyme d’inclusion de diversité et de partage culturels, l’événement entièrement gratuit permettra aux participants de se déhancher alors que Guillermo Saldana, un artiste latino de la ville de Québec ainsi que DJ Raphaël enflammeront la scène tout au long de la soirée.

Le public pourra également recevoir des cours de danse latine avec l’aide de nombreux danseurs professionnels, encore une fois dans le but de s’imprégner de cette culture le temps d’une soirée.

«La grande Fiesta Latina est une occasion unique de célébrer la fusion des cultures latines et québécoises», souligne l’organisateur de l’événement, Richard Samson.

«Une soirée comme ça va permettre de à tout le monde de se rencontrer et d’échanger, d’en apprendre plus et surtout de briser les barrières», ajoute-t-il.

L’initiative est d’ailleurs fortement appréciée par les principaux concernés qui sont très heureux de voir que leurs efforts sont remarqués et soulignés lors de l’événement qui devrait rassembler plus de 1500 personnes.

«On est content de voir que notre travail est reconnu. D’habitude on ne parle pas de l’importance des travailleurs étrangers même si c’est important», lance Carlos, originaire du Mexique qui travaille à la ferme Onésime Pouliot sur l’île d’Orléans.

Une manière de sensibiliser

Même s’il permet de briser l’isolement et qu’il facilite la rencontre entre les cultures latines et la culture québécoise, l’événement servira de sensibilisation au rôle qu’occupent les travailleurs étrangers au Québec.

«On est extrêmement chanceux de les avoir et c’est important de leur faire savoir. On veut les remercier d’être de retour chaque année et de choisir le Québec comme deuxième maison», mentionne l’organisateur de l’événement.

Après 14 étés consécutifs à venir travailler au Québec, Carlos est un bon exemple de ceux qui adoptent le Québec chaque année pour le travail, laissant bien des proches derrières dans de nombreux cas.

«J’aime beaucoup le Québec. J’adore la culture québécoise, mais surtout la langue», précise Carlos qui n’a pas eu le choix du Québec comme destination il y a 15 ans, mais qui se dit bien heureux aujourd’hui.

«Avec plusieurs milliers de travailleurs étrangers au Québec, dont plus de 4000 dans la grande région de Québec, il est temps qu’on les souligne et qu’on les apprécie à leur juste valeur», a conclu Richard Samson.