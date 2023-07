Grève des scénaristes: Netflix recherche un responsable de l’IA pour 900 000$ par an

En pleine crise à Hollywood en raison de la mauvaise paie des scénaristes et de la menace de l’intelligence artificielle (IA), Netflix a décidé de se dégoter un responsable de cette technologie qui pourrait recevoir un salaire annuel allant jusqu’à 900 000$ par an.

Le géant de la diffusion en continu a publié une offre d’emploi en ce sens pour un chef de produit, a rapporté vendredi «The Telegraph».

Le nouveau responsable pourrait travailler à distance et est engagé pour «obtenir le plus grand impact possible avec son travail en facilitant le développement, le déploiement et l'amélioration de ses modèles d'apprentissage automatique».

Il s’agira notamment de personnaliser le contenu pour les abonnés de Netflix et d’améliorer «traitement des paiements et d'autres initiatives axées sur les revenus».

Écoutez la chronique économique avec Jordan Chénard, spécialiste en communication marketing via QUB radio :

«Le montant de 900 000 $ par an et par soldat de leur armée d'IA impie, alors que ce montant pourrait permettre à 35 acteurs et à leurs familles de bénéficier d'une assurance maladie, est tout simplement dégoûtant», a réagi l’acteur Rob Delaney en entrevue avec «The Intercept».

L’IA n’est pas une inconnue pour Netflix qui a déjà utilisé cette technologie dans une série de téléréalité espagnole «Deep Fake Love» pour simuler des «deepfake».

Or, les syndicats de scénaristes et d’acteurs qui sont en grève depuis plusieurs semaines à Hollywood réclament entre autres l’assurance que l’IA ne sera pas utilisée pour copier l’image d’acteur sans autorisation ou compensation.