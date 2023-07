Le bar rayé: une espèce menaçante pour le saumon?

La croissance rapide de la population de bar rayé dans le golfe Saint-Laurent représente-t-elle une menace pour les saumons? Les études menées jusqu’à présent ne le démontrent pas. Le saumon n’est que très rarement au menu du bar rayé qui est présent plus que jamais dans le golfe du Saint-Laurent.

La population de cette espèce présente au Québec surtout à l’est de Forestville et Rimouski et qui avait presque disparu a littéralement explosé depuis 15 ans.

La population est évaluée à près de 500 000 individus. La présence de ce poisson à l’embouchure du Saint-Laurent ou dans les rivières soulève des craintes chez les pêcheurs de saumons. Certains ont la conviction que le bar rayé est une grande menace pour cette espèce.

Selon les études réalisées jusqu’à présent, cette crainte est injustifiée. Le saumon n’est qu’une infime partie du menu très varié du bar rayé qui est un poisson opportuniste qui vit majoritairement en eau salée, a rappelé le biologiste de la faune aquatique au ministère de l’Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Daniel Poirier.

«Ce qu’on retrouve dans les estomacs de bar rayé, c’est des gammares, des crevettes, des lançons, des éperlans arc-en-ciel, des gadidés. Donc très peu de salmonidés sont retrouvés. C’est un poisson qui normalement s’alimente en mer. Il va quand même pénétrer dans les estuaires en amont des fonds salins pour s’alimenter. Mais il ne restera pas très longtemps. Quelques jours, quelques semaines», a-t-il précisé.

Les menaces potentielles et réelles pour le saumon sont diverses et ne sont pas liées à la prédation: changements climatiques, température de l’eau ainsi que dégradation de l’habitat. La tendance à la baisse des montaisons de saumons est généralement la même dans les rivières, qu’elles soient fréquentées par des bars rayés ou non.

Selon Pêches et Océans Canada, une augmentation de la pêche au bar rayé ne contribuerait pas à aider le saumon.

Les prises autorisées du bar rayé sont fixées à 3 par jour et les poissons doivent mesurer entre 50 et 65 centimètres, les autres doivent être remis à l’eau. Cependant, cette pêche n’est autorisée au Québec qu’à l'est de Forestville et Rimouski.

Ailleurs, la pêche au bar rayée est interdite parce qu’on y trouve une population distincte qui est en voie de rétablissement.

«La prudence nous dicte de conserver les pêches fermées dans ce secteur-là. On suit quand même les populations, l’évolution. Pour le moment, il n’est pas prévu de modifier la réglementation», a indiqué Daniel Poirier.

Pour la population du bar rayé du fleuve Saint-Laurent, le ministère de l’Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs effectue des inventaires et poursuit ses études.

Il faudra attendre une nette augmentation de cette population avant d’envisager une ouverture de la pêche comme dans le golfe Saint-Laurent.