Le calvaire des assurés de Canada Vie se poursuit

L'information erronée et le service à la clientèle bordélique de l’assureur Canada Vie ont mis des bâtons dans les roues à un ex-enquêteur de Service Canada à la retraite qui a eu du mal à obtenir ses médicaments pour le cœur et ses paires de lunettes.

«On a refusé de me rembourser en disant que c’était incomplet», a dénoncé Daniel Desgroseillers, qui a travaillé une trentaine d’années pour la fonction publique fédérale. Il a été incapable d'avoir un simple remboursement pour ses lunettes.

«J’ai commencé à appeler et un message enregistré m’a raccroché au nez à répétition. Il disait: “Veuillez rappeler plus tard”, et c’était fini», a-t-il ajouté.

Pire encore, lorsque Daniel arrivait à parler à quelqu’un, il devait réexpliquer son dossier de A à Z, sans plus de résultats.

Pour ne rien arranger, vu qu’il part dans le sud comme de nombreux snowbirds de novembre à avril, il a fait des pieds et des mains pour faire préparer ses médicaments comme il le fait depuis 20 ans sans anicroche avec Sun Life, mais une fois de plus, ça a bloqué.

«C’est effrayant. Je leur ai dit: “Oubliez ça. Je vais les payer de ma poche. Je vais m’arranger avec mes six mois de médicaments”», soupire-t-il.

Contrat de 515 M$

Rappelons que le contrat accordé en novembre 2021 à Canada Vie pour administrer le Régime de soins de santé de la fonction publique (RSSFP) s'élève à près de 515 millions $. Canada Vie est la propriété de Power Corporation, contrôlée par le clan Desmarais.

«Sun Life était là depuis plus d’une cinquantaine d’années et il n’y avait jamais eu à ma connaissance de mauvais traitements de demandes», se désole Daniel Desgroseillers.

Vendredi dernier, Le Journal racontait l'histoire d'un retraité des Forces armées canadiennes (FAC) en colère pour les mêmes raisons contre Canada Vie.

Depuis, son dossier est réglé, mais Le Journal est inondé d'assurés qui se plaignent de la piètre qualité du service de Canada Vie, ce qui a poussé mardi dernier le Bloc Québécois à accuser Ottawa d'enchaîner «fiasco après fiasco».

Incapable de dire combien sont touchés

Jointe par Le Journal, Canada Vie n’a pas pu dire combien de Québécois sont touchés.

«Nos équipes continuent de travailler avec diligence pour résoudre les problèmes liés à cette transition», a indiqué Diane Grégoire, directrice générale, Communications-Québec de Canada Vie.

De son côté, le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) n’a pas non plus été capable de dire combien de dossiers sont en attente.

«Le gouvernement du Canada continue de mobiliser quotidiennement la haute direction de la Canada Vie pour veiller à ce qu’elle mette rapidement en œuvre des solutions concrètes afin d’améliorer l’expérience des participantes et participants du régime», a assuré le porte-parole du SCT, Barb Couperus.

Augmentation du nombre d’agentes, heures d’ouverture prolongées du centre d’appels 7 jours sur 7, accélération du processus d’inscription... le gouvernement canadien a répondu que des mesures sont prises en refusant de chiffrer le nombre de personnes qui attendent.