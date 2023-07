Le REM est «l’un des 5 plus grands projets du genre» dans le monde

C’est avec un grand sentiment de fierté que le président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), Charles Emond, parle du REM qui a été inauguré vendredi.

«Je pense que c’est quand même le plus grand projet de transport collectif depuis 50 ans au Québec», a déclaré M. Emond en entrevue à TVA Nouvelles.

«Aujourd’hui, dans le monde, c’est facilement un des cinq plus grands projets de transport du genre», a-t-il ajouté.

Le président de la CDPQ a tenu à souligner la créativité et le travail des employés qui ont relevé un défi impressionnant.

«C’est un projet historique dans un contexte historique. Ça s’est fait en cinq ans en un temps record et la moitié des cinq ans dans un contexte digne d’un film de science-fiction», mentionne Charles Emond.

Ce dernier affirme que le REM fait des envieux dans de nombreux pays.

«Quand je rencontre des dirigeants à travers le monde, c’est le projet dont on me parle : cette espèce de cercle vertueux avec des infrastructures et qui est bon pour l’environnement. Et en plus, quand on me parle de la Caisse de dépôt, qui est un fonds de pension, je dis que les gens au Québec, chaque fois qu’ils prennent le train, financent leur retraite; c’est là que les yeux des politiciens s’écarquillent un peu», raconte-t-il.

Créer de la richesse

Ce projet contribue à augmenter la qualité de vie des citoyens, de leur permettre de sauver du temps et d’être moins coincés dans les embouteillages, soutient Charles Emond. Il souligne aussi l’aspect environnemental du REM, tout comme ses bénéfices sur l’économie, notamment par la création de pôles d’emploi et de développement immobilier.

«Déjà ce qui s’est fait sur la Rive-Sud, autour de la station, ce sont 5 milliards de développements immobiliers en trois ans», indique le président et chef de la direction de la CDPQ.

M. Emond assure également que même si le coût total du projet demeure inconnu, celui-ci demeure rentable. Le rendement espéré entre 8 à 9% est au rendez-vous, clame-t-il.

«Même avec les excédents de coûts, dans le contexte qu’on a vécu, on va se comparer très avantageusement par rapport aux projets qui se font dans le monde», soutient Charles Emond.

