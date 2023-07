Les Emmys Awards reportés à cause de la grève à Hollywood

Les Emmy Awards de cette année seront reportés à cause de la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood, ont annoncé des médias américains jeudi soir.

L'équivalent des Oscars pour la télévision, initialement prévu le 18 septembre, devrait être repoussé en janvier, selon le Los Angeles Times.

Selon la publication spécialisée Variety, «les vendeurs, les producteurs et les autres personnes impliquées dans l'événement» ont déjà été informés du report, qui n'a pas été encore officiellement annoncé.

Aucune nouvelle date n'a été cependant fixée pour la cérémonie, a déclaré à l'AFP une source au fait du projet.

Les acteurs et les scénaristes d'Hollywood sont actuellement en grève, le premier débrayage de l'industrie depuis 63 ans. Or si le mouvement se poursuit, toutes les vedettes de Hollywood boycotteraient la 75e cérémonie, ce qui serait désastreux pour les audiences à la télévision.

Les scénaristes ne seraient pas non plus autorisés à écrire textes ou blagues pour les présentateurs de la cérémonie.

AFP

Selon certaines informations, la chaîne Fox, qui diffuse les Emmy Awards cette année aux États-Unis, a fait pression pour que la cérémonie soit reportée à janvier, ce qui donnerait plus de temps pour résoudre le conflit social.

Mais l'Académie de la télévision, qui vote pour les prix et les présente, préférerait un report plus court, pour éviter que les Emmys ne se déroulent en pleine saison des prix cinématographiques à Hollywood.

Ni la Fox ni l'Académie de la télévision n'ont fait de commentaires.

La dernière fois que les Emmys ont été reportés, c'était en 2001, à la suite des attentats du 11 septembre.

La grève à Hollywood a entraîné l'arrêt de toutes les productions cinématographiques et télévisuelles américaines, à quelques exceptions près.

Les revendications des syndicats portent essentiellement sur la baisse des rémunérations à l'ère du streaming et sur la menace que représente l'intelligence artificielle pour leur carrière et leurs futurs moyens de subsistance.Les nominations pour les 75e Primetime Emmy Awards ont été annoncées au début du mois, quelques heures avant que les négociations entre les studios et la SAG-AFTRA n'échouent.

«Succession», la série de HBO chronique noire et grinçante d'une puissante famille qui se déchire pour prendre le contrôle d'un empire médiatique, est arrivée en tête des nominations dans 27 catégories.

Elle doit affronter le road movie «The Last of Us», avec 24 nominations, et la satire «The White Lotus», avec 23 nominations.