Les restaurants Subway vont offrir des sous-marins à vie à celui ou celle qui changera légalement son nom pour Subway

Dans notre temps, les restaurants Subway se fiaient sur un singe taquin ou sur un ver d’oreille hypnotique [12 pouces! 5 dollars!] pour vendre des sous-marins.



Maintenant que le monde a changé, la chaîne de restauration rapide qui compte le plus de franchises sur la planète a bifurqué vers les stunts étranges pour faire jaser sur les réseaux sociaux et sur les sites internet de nouvelles louches. (ALLO!)

Et ça marche!



La plus récente création publicitaire de Subway s’inscrit dans ce registre.

Un «concours» ouvert seulement aux résidents des États-Unis promet à un heureux gagnant un prix d’une valeur de 50 750$.



Pour participer, rien de plus simple, il suffit de changer légalement son prénom pour Subway et d’aller s’inscrire sur le subwaynamechange.com



Vous avez bien lu. Si vous vous appelez John Smith, vous pourriez changer de nom pour Subway Smith et cela suffirait pour participer au concours.

Le prix d’une valeur de 50 750$ se divise de cette façon: 750$ pour couvrir les frais légaux inhérents au changement de nom et 50 000$ en cartes-cadeau Subway.



On a fait le calcul et à 15$ le trio (en étant fort optimiste au sujet de l’inflation future), la personne gagnante aurait droit à 3333,333périodiqueeeeeeee délicieux trio du Subway.



Admettons qu’il y a 365 jours dans une année (ce qui est vrai PRESQUE 3 fois sur 4), notre ami.e maintenant connu.e sous le nom de Subway en aurait pour 9 ans et 48 jours à manger un trio de sous-marin à chaque jour que le bon Dieu amène.

Ça ne fait pas tout à fait «un restant de vie» (quoique, on ne sait jamais...), mais c’est quand même assez pour s’écoeurer sur un moyen temps d’un 12 pouces steak et fromage, chauffé, fromage suisse, sur pain italien.

