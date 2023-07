Mauvaises dents arrachées: une jeune femme reçoit une compensation de plus de 37 400 $

Une jeune Anglaise de Blackburn au Royaume-Uni a reçu une compensation équivalente à plus de 37 400$ après que son dentiste se soit trompé en lui arrachant les deux mauvaises dents à l’âge de 15 ans.

«En tant que jeune de 15 ans, votre apparence est vraiment importante et ils m'ont juste dit que le dentiste avait enlevé les mauvaises dents. Je ne savais pas ce qui allait se passer ou si ça allait être réparé [...] J'étais vraiment inquiète et je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer», a relaté la jeune adulte Alisha Khan, aujourd’hui âgée de 20 ans, à The Mirror vendredi.

C’est après cinq ans de calvaire que la jeune femme a finalement vu la lumière au bout du tunnel, alors que ses dentistes auraient finalement accepté de lui verser une compensation de 22 000 livres sterling, l’équivalent de plus de 37 400$ CAD, pour le tort causé par la négligence dentaire qu’elle a subi.

Car en 2018, l’adolescente avait été dirigée par son dentiste vers un autre, afin de se faire arracher deux dents, qui devaient être retirées avant de débuter des traitements d’orthodontie pour obtenir des dents plus droites.

Mais à cause d’un imbroglio, ce dernier se serait trompé dans les dents à extraire, laissant deux trous bien visibles dans la bouche de l’adolescente, selon le média britannique.

«C'était effrayant. J'avais des trous visibles quand je souriais. Je m'inquiétais tout le temps et j'avais l'impression que je ne pouvais pas vivre une vie normale. [...] J’étais vraiment complexée», a-t-elle poursuivi.

Mais au-delà de l’aspect visuel, elle aurait commencé à souffrir par la suite d’une douleur intense, qui la gardait réveillée la nuit, à une troisième dent qui a dû être arrachée par la suite.

Pour toutes ces raisons, les traitements d’orthodontie, qui devaient initialement s’échelonner sur un an, ont duré quatre ans.

Même si elle aurait souhaité que l’incident ne soit jamais arrivé, Alisha Khan s’est dite satisfaite que tout cela n’ait pas été «balayé sous le tapis», selon The Mirror.