Miam! McDonald's lancera la nouvelle chaîne «CosMc’s»

Le directeur général de McDonald's a annoncé que le géant de la restauration rapide prévoyait de créer une chaîne dérivée de petits restaurants appelée CosMc's en 2024.

«CosMc's est un concept de petit format avec tout l'ADN de McDonald's, mais avec sa propre personnalité», a déclaré Chris Kempczinski, PDG de Golden Arches, lors d'une conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre, jeudi.

CosMc est un extraterrestre mi-robot de couleur jaune.

Photo tirée de McDonald's wiki

Il est d’abord apparu dans la deuxième phase du pays imaginaire de McDonaldland, le monde habité par Ronald McDonald et ses comparses.

CosMc a déjà figuré dans quelques publicités de la franchise en 1987, rapporte le New York Post.

Il possède six bras et a quitté sa maison dans l’espace lorsqu’il a découvert les hamburgers et les frites McDonald’s.

Photo tirée de McDonald's wiki

On ignore toujours comment CosMc s’intégrera à la nouvelle marque, ainsi que les sites où il sera initialement testé.

De plus amples informations pourraient toutefois être données en décembre, a laissé entendre M. Kempczinski.

Extraterrestre gourmand

L'histoire de CosMc a d’abord été racontée dans une publicité McDonald's des années 80, laquelle mettait également en scène Grimace, Ronald McDonald et le professeur de McDonaldland.

La publicité montrait un objet ressemblant à un OVNI atterrissant dans McDonaldland.

Photo tirée de McDonald's wiki

Juchée sur ses six bras, une tête apparaissait alors.

«Bonjour les Terriens, ici CosMc. Je suis venu de l'espace pour une mission commerciale», annonçait l’extraterrestre.

Photo tirée de McDonald's wiki

Cosmc est ensuite apparue dans d’autres publicités, ainsi que dans le jeu Nintendo des années 90 M.C. Kids.