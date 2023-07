Présence policière accrue sur les plans d'eau

Les services de police d'un peu partout au Québec intensifieront leur présence sur les plans d'eau, notamment à Sherbrooke, en Estrie, depuis que l'opération nationale concertée en sécurité nautique s’est amorcée vendredi.

La sécurité nautique est au cœur du travail de certains patrouilleurs du Service de police de Sherbrooke (SPS) qui naviguent les plans d’eau.

Ils mettent le bateau à l'eau et naviguent sur le lac Magog pour faire de la prévention et intercepter les contrevenants.

Vendredi, des amateurs de planches à pagaie et de kayaks ont été surpris par le courant. Les agents du SPS ont fait de la prévention auprès de plusieurs.

«Surtout ces temps-ci, c’est particulier. Le lac est plus haut, il y a plus de courant et de vagues. Il faut que les gens s’assurent qu’ils sont capables de remonter le courant», a expliqué l’agent Phillip Hetherington.

Tout au long de la fin de semaine, les services de police seront donc sur les plans d’eau pour faire de la prévention et rappeler les règles de base. Ces dernières sont trop souvent oubliées et seront particulièrement répétées pendant l'opération nationale concertée en sécurité nautique sous le thème «Cet été sur l'eau, soyez réglo».

Le Service de police de Sherbrooke a fait 25 sorties depuis le début de l'été. Une vingtaine de contraventions ont été émises.