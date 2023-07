«Pathétique», «gênant», «avare»: nos dépenses militaires frustrent les Américains

«Pathétique», «gênant», «faible» et «avare» : les dépenses militaires du Canada continuent de recevoir leur lot de critiques en provenance des États-Unis, où des voix s’élèvent pour inciter le gouvernement Trudeau à délier les cordons de la bourse.

«Ottawa dépense toujours un pathétique 1,38 % de son PIB en Défense», titrait le journal conservateur Wall Street Journal il y a quelques semaines. Le magazine néolibéral The Economist en a rajouté une couche lundi dernier en qualifiant le Canada d’«avare» pour son engagement «de plus en plus gênant».

Le sénateur républicain de l’Alaska Dan Sullivan s’est récemment mis de la partie en disant qu’il était «bien connu» que le Canada de Justin Trudeau tentait de «relativiser» (water down) l’objectif de 2 % établi par l’OTAN.

Mercredi, le sénateur Sullivan a directement demandé au prochain dirigeant potentiel du Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD), le militaire Gregory Guillot, d’accentuer la pression sur le Canada.

«En ce qui concerne l'OTAN, le Canada est loin de faire le poids. Pouvez-vous vous engager à avoir ces conversations difficiles, mais importantes, avec vos homologues canadiens?» a-t-il lancé.

«Oui, sénateur, vous pouvez sur moi là-dessus», a assuré Gregory Guillot, le lieutenant-général de l’armée de l’air choisi par le président Joe Biden pour prendre la tête du NORAD, l’organisation canado-américaine chargée de protéger le continent nord-américain de toute menace extérieure.

Cette critique envers le Canada n’est pas nouvelle. L’ancien président Donald Trump, de même que son prédécesseur Barack Obama, avaient fait comprendre – chacun à leur façon - qu’ils aimeraient une plus grande contribution du Canada à l’OTAN.

Le président actuel Joe Biden s’est toutefois gardé de gronder publiquement le premier ministre lors de sa visite à Ottawa plus tôt cette année.

Questionné à ce sujet jeudi, Justin Trudeau a indiqué que le Canada s’est déjà engagé à investir près de 40 milliards $ dans la modernisation du NORAD au cours des 20 prochaines années.

Dans une déclaration écrite, l’attaché du nouveau ministre de la Défense Bill Blair a rappelé que le gouvernement a aussi annoncé 8 milliards $ de dépenses militaires supplémentaires dans le dernier budget et récemment promis de hausse à plus de 2000 le nombre de militaires déployés en Lettonie.

Le Canada se procure aussi 88 avions de combat F-35, «l'investissement le plus important dans l'Aviation royale canadienne depuis 30 ans, évalué à 19 milliards de dollars».