Propriétaires démasqués: une prétendue grossesse pour expulser leur locataire

Une juge a rejeté ce mois-ci la demande de reprise de logement de deux propriétaires de Montréal prêts à tout pour expulser leur locataire, au point d’avoir prétexté une grossesse pour se débarrasser d’elle.

«Le Tribunal est d’avis que la seule finalité de la demande de reprise [de logement] réside dans le fait d’obtenir le départ de la locataire. Or, ce n’est pas l’objectif visé par la loi», rappelle l’honorable Sophie Alain, du Tribunal administratif du logement (TAL).

PHOTO AGENCE QMI, MARIO BEAUREGARD

Dans sa décision rendue le 11 juillet dernier à ce sujet, la juge critique vertement les propriétaires Daniel Fratarcangeli et Maria Luisa Proietti. Le couple a d’abord tenté d’expulser sa locataire Ayesha Khalid en souhaitant augmenter son loyer ou encore en prétextant des rénos. Notons que Mme Khalid habite avec sa famille au rez-de-chaussée de leur triplex situé dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.

«La locataire a soulevé un doute raisonnablement crédible quant au fait que ce serait plutôt la recherche de rentabilité de l’immeuble qui motive la demande des propriétaires. Elle a exposé que les propriétaires ont voulu augmenter son loyer de 200 $ par mois et ont probablement cru qu’elle accepterait pour éviter l’éviction», peut-on lire dans le document de cour.

Fausse grossesse

On apprend aussi dans ce jugement que Daniel Fratarcangeli et Maria Luisa Proietti ont tenté une fois de plus d’expulser Ayesha Khalid.

En décembre 2022, le couple a faussement déclaré que Mme Proietti était enceinte et qu’ils devaient donc reprendre son logement pour y installer leur nouvelle petite famille.

Photo tirée du compte Facebook de Maria Luisa

«Alors qu’ils annoncent la grossesse de la propriétaire au soutien de la reprise du logement, celle-ci n’était pas enceinte au moment de l’envoi de l’avis de reprise; l’accouchement est prévu le 25 octobre 2023», écrit la juge.

Pour tous ces motifs, le TAL a finalement balayé du revers de la main la demande du couple qui n’était pas «de bonne foi».

«La rentabilisation d’un investissement immobilier doit se faire dans le respect des lois qui nous gouvernent; nous vivons dans un état de droit. À l’exception du cas où un locataire ne respecte pas ses obligations, il y a peu de moyens légaux pour un locateur de mettre fin à un bail de logement. En conséquence, le Tribunal rejette la demande», conclut la juge.

Photo tirée du compte Facebook de Maria Luisa

Immeuble finalement à vendre

Me Kimmyanne Brown, avocate de la locataire Ayesha Khalid, rappelle aussi que les proprios ont augmenté de 140$ le loyer d’un autre locataire du triplex.

«Ma cliente a pour sa part refusé d’accepter l’augmentation de 200$. C’est vraiment à ce moment que tout a déboulé avec les avis d'éviction», soutient Me Brown, en entrevue avec Le Journal.

PHOTO AGENCE QMI, MARIO BEAUREGARD

Selon l’avocate, l’immeuble a d’ailleurs été mis en vente depuis que ce jugement a été rendu. Sur le site de Centris, le triplex de la rue Tolhurst est en effet offert au prix de 980 000$.

Nos demandes d’entrevue avec Daniel Fratarcangeli et Maria Luisa Proietti étaient restées sans réponse au moment de publier ce texte.