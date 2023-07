Un chauffeur de taxi de New York violemment battu par 5 brutes dans la rue

Un chauffeur de taxi de New York a été violemment battu par un groupe de cinq personnes dans une rue animée de Midtown Manhattan la semaine dernière.

Les images horribles montrent trois femmes et deux hommes qui frappent à plusieurs reprises un chauffeur de taxi de 60 ans avec leurs poings fermés et leurs chaussures près de la 6e Avenue et la 34e rue le 19 juillet.

Le chauffeur tente d'éviter leurs coups et se penche pour ramasser un objet dans la rue, mais il est continuellement attaqué. Il perd l’équilibre et s'effondre sur le côté de son taxi alors qu'une des femmes le frappe plusieurs fois et lui donne des coups de pied dans la poitrine, selon la vidéo partagée sur Twitter.

La victime essaie de protéger sa tête avec ses mains pendant que les spectateurs regardent sans s'impliquer. La femme est retirée par l'un des hommes avant la fin du clip.

Il a été emmené en ambulance à l'hôpital universitaire de New York dans un état stable.

La police a déclaré que le chauffeur de taxi et les individus se sont disputés avant l’attaque brutale.

Deux des suspects, Howard Colley, 35 ans, et Natalie Morgan, 51 ans, tous deux de Brooklyn – ont été arrêtés sur les lieux, selon les policiers.

Colley a été accusé de voies de fait pour avoir frappé le chauffeur de taxi au visage, tandis que Morgan a été accusé de méfait criminel pour avoir prétendument endommagé le rétroviseur droit du taxi, a indiqué la police.

La Fédération des chauffeurs de taxi de l'État de New York a appelé à la justice.

«Nous devons attraper ces jeunes voyous et les enfermer», a déclaré le porte-parole du NYSFTD, Fernando Mateo, dans un communiqué. «Ce conducteur âgé ne méritait pas de se faire attaquer brutalement. Les agressions, les coups de couteau, les fusillades et les vols doivent cesser.»

La police a déclaré que son enquête sur l'agression est en cours.