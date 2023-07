51 mois de prison pour avoir fraudé un survivant de l’Holocauste pour 2,8 M$

Une Floridienne de 36 ans a été condamnée à plus de quatre ans de prison pour avoir arnaqué un survivant de l’Holocauste âgé de 87 ans en lui soutirant plus de 2,8 M$ après l’avoir rencontré sur un site de rencontres.

• À lire aussi: Elle arnaque un survivant de l'Holocauste et lui vole plus de 2,8 M$

Peaches Stergo aurait contacté pour la première fois la victime il y a sept ans, et lors des quatre ans et demi qui ont suivi, elle lui a demandé de verser de l’argent sur un compte pour «plusieurs raisons frauduleuses», rapporte CNN.

La femme de 36 ans a utilisé l’argent pour vivre une «vie de luxe» en s’achetant une maison dans un riche quartier floridien et en résidant dans de luxueux hôtels lors de voyages.

L’homme de 87 ans aurait seulement été mis au fait de l’escroquerie lorsqu’il a dit à son fils que ses économies avaient toutes été versées à Mme Stergo après qu’elle lui eut «promis qu’elle allait le rembourser».

La victime avait alors arrêté de lui envoyer de l’argent.

Le juge Edgardo Ramos a qualifié ses actes comme étant «indescriptiblement cruels» et motivés par la «cupidité».

En plus de purger 51 mois de prison, Mme Stergo devra aussi verser 2 830 775$ en restitution et se départir de sa maison en Floride ainsi que d’une centaine de biens qu’elle a achetés.