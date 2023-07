Fin de semaine gratuite: le REM «à pleine capacité» victime de son succès

De nombreuses personnes se sont présentées à Brossard ainsi qu’à la gare Centrale de Montréal pour monter gratuitement à bord du REM, si bien que vers midi, les organisateurs disaient avoir atteint la «pleine capacité» de leur événement.

Une file d’attente monstre faisant le tour de la gare Centrale s’est formée alors que des centaines de personnes souhaitaient faire partie des premiers passagers du nouveau système de transport en commun.

Le porte-parole du Réseau express métropolitain Jean-Vincent Lacroix demande aux personnes qui pensaient se présenter sur place en après-midi de ne pas le faire.

«On est à pleine capacité, il y a tellement de monde, explique-t-il. C’est bien, c’est une bonne nouvelle, mais les gens en ce moment qui se dirige [ici] on leur demande de ne pas [venir]. On ne peut pas accueillir de nouveaux passagers à bord du REM.»

«Notre priorité c’est de ramener le monde à la maison, continue-t-il. Il y a des gens ici qui viennent de Brossard, on veut les ramener chez eux. Pour l’instant on est pas mal limité.»

La situation pourrait potentiellement se résoudre en après-midi ou bien dimanche, avance le porte-parole.

Plus de 20 000 personnes ont pris part à l'activité entre 9h et 13h selon les organisateurs.

⚠️ Plus de 20 000 personnes depuis l'ouverture des portes ce matin. Comme nous souhaitons que toutes les personnes déjà dans le réseau puissent rentrer à leur point de départ, nous n'accepterons plus de nouveaux visiteurs pour le moment. #REMmtl — REM - Réseau express métropolitain (@REMgrandmtl) July 29, 2023

Cette fin de semaine de portes ouvertes qui se déroulent entre 9h et 19h samedi et dimanche est organisée dans le but de permettre aux usagers de se familiariser avec ce nouveau mode de transport.

Les personnes rencontrées par TVA Nouvelles samedi à bord du REM se disaient enchantées de leur expérience.

«J’avais des appréhensions un peu, mais finalement ça fonctionne bien, ça se passe bien», avance une femme.

«10/10», indique une autre dame.

«On utilisait déjà le transport en commun avec le bus, et maintenant ça va être le REM», partage une passagère.

Le premier tronçon du réseau express métropolitain permet de voyager entre Montréal et Brossard en 18 minutes.

Il entrera officiellement en service lundi.

