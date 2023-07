Il se débarrasse de son vieux divan... avec toutes ses économies à l’intérieur!

Un retraité australien a commis toute une gaffe récemment en donnant son vieux divan à un magasin d’occasion, mais en oubliant qu’il avait caché toutes ses économies dans le meuble, rapportent plusieurs médias locaux.

L’homme connu sous le pseudonyme de George a ainsi perdu pas moins de 30 000 dollars australiens, soit environ 26 400 dollars canadiens.

Un peu plus tôt cette année, le résident de l’État du Queensland voulait effectuer des travaux de rénovation dans son logement avant de le vendre. Il a du même coup voulu se débarrasser de son vieux et imposant divan sectionnel afin d’en acheter un plus petit.

Incapable de trouver un acheteur, George a donc décidé de faire donc de certaines parties du meuble à un magasin d’occasion.

Plusieurs semaines plus tard, l’homme a réalisé qu’il avait accidentellement donné la partie du divan dans laquelle il avait caché toutes ses économies.

George a donc appelé le magasin, qui lui a indiqué que le meuble avait été vendu à un client qui l’avait récupéré sur place. Le commerce n’avait donc ni le nom ni l’adresse de l’acheteur.

Refusant de faire une croix sur son argent, l’homme a lancé une campagne en ligne afin de retrouver son butin, sans succès.

«Si j’en récupère une partie, je serai heureux, mais je pense qu’il n’y en a plus», a-t-il déclaré au site 7news.com. «Je pense que ce qui fait vraiment mal, c’est que je me suis fait ça tout seul. Je n’arrive pas à croire à quel point j’ai été stupide.»