La lutte contre la faim: urgence d’agir

Assis au parc René-Goupil non loin de cet immeuble qui a accueilli ma famille et moi à notre arrivée au Québec, je contemple le ciel de Saint-Michel. Le parc a bien changé. Autrefois terrain de baseball, c’est aujourd’hui un terrain de soccer occupé quotidiennement par des centaines de jeunes du quartier.

Je vous parle de Saint-Michel dans un contexte où il est question d’inflation, de crise du logement et de coût de la vie partout au Québec. Si je vous parle de mon coin de pays, c’est parce que je crois encore dans cette promesse toute québécoise qui est celle de ne laisser aucun enfant de côté.

Imaginez un territoire morcelé par plusieurs barrières physiques, dont une autoroute, la Métropolitaine. Cette morphologie n’est pas sans conséquences sur diverses problématiques que connaît sa population. Que ce soient les enjeux reliés aux îlots de chaleur, au déplacement ou en alimentation. Eh oui! En plusieurs points du quartier, on retrouve des déserts alimentaires. Vivre Saint-Michel en santé, la table de concertation du quartier, en a fait une de ses grandes priorités. «La population de Saint-Michel vit un enjeu d’accès physique à une alimentation saine, diversifiée et abordable financièrement. Elle fait également face à un manque d’aliments adaptés aux habitudes culinaires des communautés culturelles vivant dans le quartier.»

Vivre ensemble

Saint-Michel peut fièrement s’enorgueillir d’être un des territoires berceaux de l’immigration au Québec. Un quartier accueillant des femmes et des hommes «venus d’autres saisons», comme aurait dit le poète Gilles Vigneault. Cette belle expérience du vivre ensemble ne vient pas sans défis. L’arrivée de milliers de demandeurs d’asile dernièrement amène son lot de difficultés aussi pour les institutions (écoles, santé et services sociaux) et les organismes du quartier.

Tous les organismes voués au dépannage alimentaire dans Saint-Michel nous confirment l’augmentation fulgurante des demandes pour de l’aide alimentaire. Les causes sont multiples. L’augmentation des prix des produits alimentaires. Les coûts excessifs pour se loger dans Saint-Michel (70% des résidents sont des locataires).

Un parent ne devrait pas avoir à choisir entre payer son loyer ou acheter un panier d’épicerie. Un enfant au Québec ne devrait pas se rendre en classe le matin les ventres vides. Et pourtant, hélas! C’est le cas de nombreux enfants de Saint-Michel. Les quelques efforts des organismes de Saint-Michel pour lutter contre la faim doivent être mieux soutenus financièrement par le gouvernement. Au cours des dernières années, j’ai vu trop d’expériences novatrices visant à lutter contre la faim battre de l’aile, parce que financées à la petite semaine. Ce n’est pas une plaidoirie pour la charité mais pour l’équité et la justice sociale que je fais à travers ces lignes. Et si ici j’aborde la question brûlante de la faim, j’aurais pu tout autant questionner les décideurs sur «l’exclusion systémique» de tous les Saint-Michel du Québec en éducation, en santé, en aménagement, en développement social et culturel dans les orientations gouvernementales.

En matière de santé par exemple, il faut savoir que Saint-Michel est aussi un désert médical. Tous les indicateurs de la santé publique nous signalent l’urgence d’agir. Rappelons que 20% de la population micheloise sont des enfants de moins de 15 ans. Dans le contexte actuel d’inflation et du coût de la vie exorbitant, nous avons urgemment besoin d’une véritable stratégie intégrée de lutte contre la faim qui tiendra compte à la fois du savoir-faire dans nos milieux, mais aussi des besoins exprimés par les acteurs locaux et régionaux en santé, en éducation et services communautaires.

Le parc René-Goupil dans Saint-Michel, mon parc de jeunesse, a peut-être changé mais la faim s’y promène encore quotidiennement.

Frantz Benjamin, député libéral de Viau