L'Hôpital Hôtel-Dieu de Sorel à bout de souffle

Des infirmières de l’Hôpital Hôtel-Dieu de Sorel-Tracy sont complètement à bout de souffle. La pénurie de main-d’œuvre les oblige à faire du temps supplémentaire démesuré. De plus, le manque d'infirmières ne permet pas d'offrir des soins sécuritaires.

En décembre dernier, TVA Nouvelles avait récolté des témoignages d'employés de l’Hôpital Hôtel-Dieu qui dénonçait le problème de pénurie de main-d’œuvre.

Cependant, quelques mois plus tard, la situation s’est complètement détériorée. Vendredi soir, seulement trois infirmières étaient en poste pour desservir l’ensemble de la population de Sorel-Tracy.

Dans l’Hôpital, les employés ont installé des panneaux pour exprimer leur frustration. Sur l’affiche avec la date du 28 juillet inscrite, ils ont écrit : «Ce soir, à l’urgence de Sorel, il manque cinq infirmières et deux infirmières auxiliaires! Il y a des limites».

Les infirmières ont confié à notre journaliste qu’elles devaient faire des priorités, en raison du manque de personnel. Vendredi, une seule infirmière était sur le plancher pour s’occuper des salles de réanimation.

«S’il y a une situation où ça demande plus de personnel, on ne peut plus rouler l’urgence. Les patients sont complètement en danger», confie, dans l’anonymat, une infirmière de l’Hôpital.

«Hier, le début de quart ne pouvait pas commencer, parce qu’il n’avait pas suffisamment de personnel pour soigner sécuritairement», commente la présidente de la FIQ Montérégie-Est, Brigitte Petrie.

À l’Hôpital Hôtel-Dieu, le taux d’occupation est de 118%.

