«Manoir hanté»: 5 choses à savoir sur le film tiré de l’attraction des parcs Disney

Après Pirates des Caraïbes et Croisière dans la jungle, voici Manoir hanté avec Jamie Lee Curtis, Rosario Dawson, Danny DeVito, Jared Leto et Owen Wilson, une comédie familiale à saveur légère d’épouvante.

Dans les parcs Disney de Californie, de Floride et du Japon, le manoir hanté est l’une des attractions les plus courues. Les studios Disney ont donc décidé d’en faire un long métrage, reprenant le concept de fantômes errants qui ne font pas vraiment peur dans une maison à l’architecture typique du sud des États-Unis.

Photo fournie par Disney Enterprises, Inc.

1 – Pour le passage au grand écran, Gabbie (Rosario Dawson), une docteure ayant perdu son mari, et Travis (Chase W. Dillon), son fils de 9 ans, emménagent dans cette demeure baptisée le Gracey Manor. Mais devant les apparitions de spectres divers – dont certains, incluant le fantôme à la boîte à chapeaux (Jared Leto), ne sont pas animés des meilleures intentions –, Gabbie décide de faire appel au père Kent (Owen Wilson), un exorciste, puis à Harriet (Tiffany Haddish), une médium, et enfin à madame Leota (Jamie Lee Curtis) afin de ramener le calme dans la demeure. Le long métrage est en préparation depuis... 2010, les studios Disney ayant d’abord pensé faire écrire et réaliser le film par Guillermo del Toro. Mais voilà, le cinéaste et les studios se séparent en 2013 en raison de différences créatives, Katie Dippold (S.O.S Fantômes) le remplaçant en 2020 et Justin Simien acceptant la réalisation en 2021. Et en 2015, Ryan Gosling était en négociation pour l’un des rôles... sans succès.

2 – L’attraction des parcs, The Haunted Mansion, est l’œuvre de l’équipe des Imagineers, mise sur pied par Walt Disney lui-même en 1952. Les Imagineers sont des personnes chargées de concevoir, de planifier et de superviser la construction des parcs Disney ainsi que les manèges. Le nom de Gracey Manor est un hommage à Yale Gracey, l’un des Imagineers ayant conçu l’attraction. De plus, Jared Leto double la voix d’Alistair Crump, et le nom de famille du personnage est un clin d’œil à Rolly Crump, l’autre Imagineer responsable de la Haunted Mansion des parcs.

Photo fournie par Disney Enterprises, Inc.

3 – Le responsable des décors du film, Darren Gilford, s’est entretenu avec les Imagineers actuels afin d’être le plus fidèle possible au manège. «Ils nous ont expliqué toutes les maisons hantées de tous les parcs à travers le monde, puisqu’elles sont toutes différentes. Les Imagineers ont été assez gentils pour partager leur bible dans laquelle on trouve tous les détails de toutes ces attractions, ce qui nous a été extrêmement précieux. Cela nous a permis de choisir des éléments spécifiques tout en nous assurant d’inclure des clins d’œil dans le film», a-t-il indiqué au moment du tournage.

4 – Les décors étaient immenses – Danny DeVito a souligné qu’il avait été époustouflé par «l’énormité du plafond de 30 pieds de haut». «On ne pouvait pas être sur l’un des plateaux du film sans remarquer un détail intéressant. Cela allait du titre d’un ouvrage sur une étagère aux bustes de la bibliothèque... il y avait toujours quelque chose d’effrayant, ce qui est important pour nos personnages. Les décors nous ont permis de nous livrer à des improvisations», a souligné Rosario Dawson.

Photo fournie par Disney Enterprises, Inc.

5 – Jamie Lee Curtis s’est transformée en madame Leota – l’un des 50 fantômes du film – grâce aux costumes de Jeffrey Kurland (Tenet). «Les costumes racontent l’histoire qu’on voit à l’écran. Quand j’ai vu les sketches de Jeffrey, j’ai été saisie. On m’a déjà créé des costumes, mais pas comme ceux-là. Dès que j’ai vu les influences russes, le niveau de détails ainsi que les perles des coiffes, ça a arrimé ma vision du personnage. La manière dont les costumes ont altéré ma posture a changé la manière dont je respirais et cela modifie complètement le jeu.»

Manoir hanté est projeté dans les salles climatisées des cinémas de la province dès le 28 juillet.