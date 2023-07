Post Malone: avoir un bébé a «mis beaucoup de choses en perspective»

Post Malone a reconnu qu'avoir un enfant avait « mis beaucoup de choses en perspective » pour lui.

Dans une nouvelle entrevue avec Zane Lowe pour Apple Music, la vedette de 28 ans a expliqué à quel point sa vie s'était transformée après avoir accueilli sa fille, maintenant âgée de 14 mois.

« Avoir un bébé met vraiment beaucoup de choses en perspective, et ça m'a vraiment beaucoup ralenti, genre pour faire la fête, vous voyez, sortir et faire le fou, a-t-il déclaré. Mais c'est la plus belle chose. »

Évoquant son changement de style de vie, le rappeur a expliqué qu'il prenait du recul par rapport au monde de la nuit qui va souvent de pair avec celui de la musique.

« Je veux juste prendre un peu le temps maintenant, a-t-il déclaré. Et en fait, tu as mentionné les à-côtés du succès et tout ce qui va avec. Maintenant, je veux juste prendre une seconde et profiter. »

L'artiste, de son vrai nom Austin Post, a ajouté : « Je n'ai jamais vraiment eu le temps ou eu la disponibilité d'esprit de vivre le voyage au maximum. Donc je suppose que c'est ce que j'essaie de faire maintenant. »

Abordant sa relation avec l'alcool, le musicien a expliqué que bien qu'il reste une de ses faiblesses, tout allait bien de ce côté en ce moment.

« J'ai beaucoup de mal à m'exprimer dans mes enregistrements si je ne suis pas un peu saoul, a-t-il avoué. Je suis dans une bonne phase aujourd'hui parce que si je n'enregistre pas ou que je ne parle pas aux gens ou si je ne fais pas de concerts, je bois vraiment juste pour m'amuser. Je prends une bière avec mon père ou avec mon ami. »

L'artiste de Circles a déclaré à propos de la paternité : « J'aime vraiment passer du temps avec mon bébé, passer du temps avec ma copine, jouer à des jeux vidéo et travailler dans mon garage sur des projets. C'est ce que j'aime faire. »

Post Malone sortira son prochain album, Austin, vendredi.