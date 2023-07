Sans emploi, il se fait frauder deux fois: BMO lui refuse tout remboursement

En dix ans, de 2011 à 2021, le nombre de fraudes au pays a augmenté de 93% selon Statistique Canada et les pertes des Canadiens s’élèvent à 16 milliards $ en cinq ans. Le Journal vous présente trois témoignages.

Alors qu’il était sans emploi en décembre 2022, Fouad Allam a subi une première fraude de 5000$ par Virement global dans son compte BMO.

«L’impact sur ma vie a été terrible, vous ne pouvez pas imaginer!» raconte celui qui est aujourd’hui agent administratif dans le réseau de la santé.

Il a porté plainte à la banque et à la police, il a aussi fait analyser son ordinateur par McAfee, apprenant alors qu’il a été piraté et que ses renseignements personnels ont été accessibles sur le dark web.

Le 5 mai dernier, un autre virement frauduleux lui a fait perdre 1200$.

Heureusement, il s’est retrouvé un emploi quelques semaines plus tard, mais avec les intérêts élevés qui courent et cette dette qui monte maintenant trop vite, son stress financier est immense. Fouad Allam a des responsabilités familiales au Liban et son salaire de 23$ l’heure ne lui permet pas de diminuer sa dette.

Comment joindre les deux bouts?

«J’ai vécu avec presque rien», raconte-t-il au sujet des derniers mois.

La police a fermé son dossier, faute de pistes suffisantes pour poursuivre l’enquête. BMO, de son côté, refuse net de le rembourser.

La dernière raison invoquée par le Bureau de la résolution des plaintes de la haute direction de BMO? Il y a eu tentative de récupérer les fonds auprès de l’autre institution bancaire où le virement a été fait, mais le rapport de police est arrivé trop tard.

BMO reconnaît dans une communication écrite que ce retard n’est pas la faute de son client, mais de la police. Le Service de police de la Ville de Montréal avait informé par écrit lors de la demande du rapport de police que celui-ci serait remis en deux ou trois mois, bien en dehors du délai prévu par la loi.

Cela n’a pas convaincu BMO d’indemniser Fouad Allam, qui est client dans leur institution depuis son arrivée au Canada il y a 16 ans.

Chez BMO, on rappelle que «la protection des comptes est un partenariat entre les clients et leur banque et qu’il incombe au client de protéger à tout moment les informations relatives à leur compte».

«Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) prend les plaintes de fraude au sérieux et nous ne ménageons pas nos efforts pour nous y attaquer, en répression comme en prévention», nous a-t-on répondu par courriel.

Plaintes pour fraudes au SPVM

2019: 8072

2022: 9641

2023 (trois premiers mois): 2637