Un juge rejette la plainte de Trump contre CNN pour diffamation

Un juge fédéral en Floride a rejeté la plainte pour diffamation de Donald Trump contre CNN, dans laquelle l'ex-président américain réclamait 475 millions de dollars en dommages et intérêts à la chaîne.

M. Trump reprochait particulièrement à CNN d'utiliser l'expression «le Grand Mensonge» pour parler de ses allégations selon lesquelles la présidentielle de 2020 lui a été «volée» par Joe Biden.

Il estimait que ce faisant, la chaîne tentait de le «salir» et établissait des comparaisons entre Adolf Hitler, le nazisme et lui.

Vendredi soir, le juge Raag Singhal - qui a été nommé par M. Trump - a rejeté la plainte, considérant que les propos de CNN n'étaient pas diffamatoires, car constituant une opinion.

«L'utilisation par CNN de l'expression +le Grand Mensonge+ en lien avec les remises en cause électorale de Trump ne donne pas lieu à une déduction plausible selon laquelle Trump prône la persécution et le génocide des Juifs ou de tout autre groupe de personnes», a-t-il écrit.

«La Cour juge odieuses et répugnantes les références nazies dans le discours politique (faites par n'importe quel «camp»). Mais une mauvaise rhétorique n'est pas de la diffamation lorsqu'elle n'inclut pas de déclarations factuellement fausses», a-t-il dit.

Donald Trump, grand favori des républicains pour la course à la Maison-Blanche, avait porté plainte contre CNN en octobre.

Selon sa plainte, «le +Grand Mensonge+ est une référence directe à une tactique employée par Adolf Hitler et apparaissant dans +Mein Kampf+».

Pendant tout son mandat, l'ex-président républicain, aujourd'hui cerné par les affaires et inculpé par la justice, a eu une relation exécrable avec de grands médias comme CNN et le New York Times, qu'il a baptisés médias «fake news» (fausses informations).