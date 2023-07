EN VIDÉO | Un ours se refroidit confortablement dans une piscine en Californie

En pleine, canicule, un ours noir a été filmé, vendredi, par des policiers de la Californie dans une piscine d’une résidence privée.

L’animal semblait confortable dans l’eau de la piscine, selon la vidéo publiée par les policiers du Département de Burbank, près de Los Angeles.

Le quartier était marqué par plusieurs collines et l’ours a décidé de se refroidir à quelques pas d’une résidence.

L’intrus serait ensuite reparti par lui-même vers la forêt.

Les policiers du Département de Burbank ont publié plusieurs conseils pour éloigner les ours. La population doit notamment éviter que les poubelles soient accessibles pour l’animal, en plus retirer toute sorte de nourriture pour les animaux de compagnie et les oiseaux.