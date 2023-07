Un passager ivre fait vivre un vol cauchemardesque à une ado et sa mère

La compagnie Delta Air Lines est poursuivie par une adolescente et sa mère, qui affirment avoir été agressées sexuellement par un passager ivre durant un vol reliant New York à Athènes, en Grèce, rapportent plusieurs médias.

Selon les présumées victimes, l’homme aurait bu pas moins de 10 verres de vodka et un verre de bière durant le vol d’une durée de neuf heures qui s’est transformé en véritable cauchemar pour les deux passagères.

Le passager aurait effrayé la jeune fille de 16 ans en mettant ses mains sur son dos, en effectuant des gestes obscènes, en criant et en lui demander de fournir son adresse et d’autres informations personnelles. L’individu aurait également affirmé à la mère qu’il ne se souciait pas que sa fille soit mineure.

Lorsqu’elle s’est plainte au personnel de l’avion, la mère se serait fait dire «d’être patiente.»

La mère et sa fille auraient également demandé à plusieurs reprises au personnel de l’avion de cesser de servir de l’alcool au passager problématique, mais les employés de Delta Air Lines auraient ignoré leurs requêtes de manière flagrante.

Au lieu de déplacer l’homme, un agent de bord lui aurait simplement demandé d’arrêter de parler aux deux présumées victimes. L’individu aurait alors piqué une crise et aurait traité la mère et sa fille de «f***ing bitches» (cr**** de chiennes).

À un certain moment, le passager problématique, qui aurait affirmé être originaire du Connecticut, se serait rendu aux toilettes où il aurait vomi de manière très sonore avant de retourner à son siège, un verre de vin à la main.

L’adolescente aurait également eu une crise de panique et aurait déposé sa tête sur la cuisse de sa mère, avant de sentir les doigts baladeurs de l’homme sous son chandail et dans son dos, jouant avec l’élastique de sa brassière et se déplaçant un peu partout sur son corps.

La fille de 16 ans aurait alors bondi de son siège, en pleurs, puis le passager ivre aurait alors déposé sa main sur la jambe de la mère, afin de l’empêcher de se lever elle aussi de son siège. C’est à ce moment que la mère aurait demandé à un agent de bord d’appeler la police, mais elle se serait fait répondre qu’elle devait «se calmer et penser à tout ça.»

Éventuellement, les deux présumées victimes ont réussi à changer de sièges et se sont fait offrir 5000 miles aériens gratuits par l’équipage.

Les agents de bord auraient laissé l’homme ivre quitter l’avion après l’atterrissage, sans prévenir les autorités des agressions présumément commises par lui lors du vol.

Les deux passagères ont entamé une poursuite de 2 millions de dollars contre Delta Air Lines, reprochant au personnel d’avoir continué à servir de l’alcool au présumé agresseur et de ne pas avoir agi pour l’empêcher de s’en prendre à l’adolescente et sa mère.