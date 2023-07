COVID-19: cette découverte pourrait empêcher de futures épidémies

Selon une étude, une nouvelle forme d’anticorps pourrait contrer toutes les variantes connues de la COVID-19.

L’étude a été publiée jeudi dernier dans le Science Advances journal. L’équipe de chercheurs était dirigée par la Duke-NUS Medical School et comprenait des scientifiques de l’Université de Singapour, de l’Université de Melbourne en Australie et du Fred Hutchinson Cancer Research Center, aux États-Unis.

En isolant les anticorps d’une personne vaccinée contre la COVID-19, les chercheurs ont déterminé que la combinaison d’une infection antérieure par un coronavirus et d’un vaccin générait des anticorps puissants et «extrêmement larges» qui pouvaient freiner le développement du coronavirus.

«Ce travail fournit des preuves encourageantes que les vaccins contre le pancoronavirus sont possibles s’ils peuvent" éduquer "le système immunitaire humain de la bonne manière», a dit l’auteur principal Wang Linfa, dans un communiqué de presse.

Les chercheurs ont identifié six anticorps qui pourraient neutraliser plusieurs coronavirus, dont le COVID-19, ses variantes Alpha, Beta, Gamma, Delta et Omicron, le virus original du SRAS et d’autres variantes du coronavirus.

«Cela nous donne l’espoir que la création d’un vaccin universel contre le coronavirus est envisageable», a ajouté Wang Linfa.