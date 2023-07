En file dès 6h pour essayer le REM gratuitement

Après un achalandage monstre samedi pour les portes ouvertes du Réseau express métropolitain, des curieux se sont mis en file dès 6 h du matin à Brossard pour s’assurer de pouvoir l’essayer gratuitement dimanche.

• À lire aussi: Plus de 60 000 curieux visitent le REM pour la première fois

• À lire aussi: Fin de semaine gratuite: le REM «à pleine capacité» victime de son succès

• À lire aussi: «C'est très bruyant»: le problème du bruit du REM reste à régler à Griffintown

Environ 60 000 personnes se sont présentées sur place samedi selon les organisateurs, si bien que certains ont fait le voyage sans pouvoir monter à bord des wagons du REM.

C’est ce qui a poussé certaines personnes à arriver sur place trois heures avant le début de la deuxième et dernière journée portes ouvertes pour s’assurer d’avoir une place.

«On n’a pas pris de chance parce que vu le nombre de personnes qui sont venues aujourd’hui encore comme hier, on voulait être sûr de faire une "ride"», affirme un homme rencontré par TVA Nouvelles un peu avant 7h.

«On veut venir avec nos vélos éventuellement, donc on vient voir comment ça marche, ajoute sa conjointe. On s’est levé à 4h30, on s’est préparé puis on s’est en venu.»

«Je faisais partie du consortium qui faisait la construction et donc je voulais vraiment voir ça, indique une autre personne. Tout ce que je vois c’est tout ce que j’ai vu sur les plans c’est ici maintenant et c’est beau.»

Les organisateurs s’attendent à un fort achalandage pour la journée de dimanche.

«On invite les gens à se limiter à un aller-retour, de laisser d'autres personnes monter à bord et de planifier leurs déplacements en conséquence, indique le porte-parole de CDPQ, Jean-Vincent Lacroix. C'est vraiment pour découvrir le REM, on n'est pas dans une logique de déplacement.»

Le tronçon Rive-Sud du REM sera donc accessible gratuitement de 9h à 19h.

Il entrera officiellement en service lundi.

Voyez les explications dans la vidéo ci-dessus